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Rekabet Kurumu’ndan Dizi ve Film Sektörüne Soruşturma!

Rekabet Kurumu’ndan Dizi ve Film Sektörüne Soruşturma!

Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
07.01.2025 - 02:27

Rekabet Kurumu gelen şikayet ve ihbarların ardından dizi ve film sektöründe inceleme başlatmıştı. Kurum geçen yaz sezonundan beri yapım, dağıtım, dijital pazarlama ve ajanslara eş zamanlı baskınlar düzenlemişti. Sektöre ait binlerce evrak ve sözleşmeyi inceleyen Rekabet Kurumu, 4 şirket hakkında soruşturma açtı.

Kaynak: Birsen Altuntaş

Kaynak: https://www.birsenaltuntas.com/dizi/r...
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Rekabet Kurumu gelen ihbarlar üzerine geçtiğimiz yazdan bu yana dizi ve film sektöründe inceleme yapıyordu.

Rekabet Kurumu gelen ihbarlar üzerine geçtiğimiz yazdan bu yana dizi ve film sektöründe inceleme yapıyordu.

Kurum yapım, dağıtım, dijital pazarlama ve ajanslara eş zamanlı baskınlar düzenlemiş ve sektöre ait binlerce evrak ve sözleşmeyi incelemişti.

Kurum yapım, dağıtım, dijital pazarlama ve ajanslara eş zamanlı baskınlar düzenlemiş ve sektöre ait binlerce evrak ve sözleşmeyi incelemişti.

Rekabet Kurumu, aralarında faaliyet alanı yapım, dağıtım ve teknolojik pazarlama olan 4 şirket hakkında soruşturma açmıştı. Bu kez de odağına menajerler ve kast ajanslarını aldı.

Rekabet Kurumu, aralarında faaliyet alanı yapım, dağıtım ve teknolojik pazarlama olan 4 şirket hakkında soruşturma açmıştı. Bu kez de odağına menajerler ve kast ajanslarını aldı.

“Rekabetin Korunması Hakkındaki Kanunun 4. maddesinin ihlal edilmesi” nedeniyle sektörde yer alan pek çok kast ajansı ve menajere soruşturma açıldı.

“Rekabetin Korunması Hakkındaki Kanunun 4. maddesinin ihlal edilmesi” nedeniyle sektörde yer alan pek çok kast ajansı ve menajere soruşturma açıldı.

Kaynak: Birsen Altuntaş

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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