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Kızılcık Şerbeti Dizisinde Veda Zamanı: Kızılcık Şerbeti’nin Nilay’ı Diziden Ayrılıyor

Kızılcık Şerbeti Dizisinde Veda Zamanı: Kızılcık Şerbeti’nin Nilay’ı Diziden Ayrılıyor

Kızılcık Şerbeti
Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
06.01.2025 - 16:19

“Sürpriz bir son sizi bekliyor, Türkiye ayağa kalkacak” sözleriyle Kızılcık Şerbeti dizisinin finali için izleyicilere spiker veren Nilay karakterini canlandıran Feyza Civelek’in diziye veda edeceği iddia edildi. 

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Kızılcık Şerbeti’nin son bölümünde, Görkem karakteri (Özge Özacar) tarafından çıkarılan yangın izleyicileri ekran başına kilitledi.

Kızılcık Şerbeti’nin son bölümünde, Görkem karakteri (Özge Özacar) tarafından çıkarılan yangın izleyicileri ekran başına kilitledi.

Yılbaşı yemeği sırasında restoranı ateşe veren Görkem’in eylemi sonucunda 4 kişi hayatını kaybetmiş, 4’ü ağır olmak üzere 9 kişi yaralanmıştı.

Yılbaşı yemeği sırasında restoranı ateşe veren Görkem’in eylemi sonucunda 4 kişi hayatını kaybetmiş, 4’ü ağır olmak üzere 9 kişi yaralanmıştı.

Bu olay sonrası, hangi karakterlerin diziye veda edeceği büyük bir merak konusu oldu.

Bu olay sonrası, hangi karakterlerin diziye veda edeceği büyük bir merak konusu oldu.

Feyza Civelek, diziyle ilgili çarpıcı açıklamalarda bulunmuştu. “Kızılcık Şerbeti’nin finali sürprizlerle dolu. Tüm izleyicileri şoke edecek ve Türkiye’yi ayağa kaldıracak bir son geliyor” demişti.

Feyza Civelek, diziyle ilgili çarpıcı açıklamalarda bulunmuştu. “Kızılcık Şerbeti’nin finali sürprizlerle dolu. Tüm izleyicileri şoke edecek ve Türkiye’yi ayağa kaldıracak bir son geliyor” demişti.

Odatv’den Sina Koloğlu’nun haberine göre; önemli karakterlerden biri daha diziye veda edecek.

Odatv’den Sina Koloğlu’nun haberine göre; önemli karakterlerden biri daha diziye veda edecek.
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Önemli spoilerlar veren Feyza Civelek’in Kızılcık Şerbeti’ne veda edeceği iddia edildi.

Önemli spoilerlar veren Feyza Civelek’in Kızılcık Şerbeti’ne veda edeceği iddia edildi.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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