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Kızılcık Şerbeti'nde Yangında Ölenler Bir Bir Belli Oluyor: Mustafa'nın Yıkılışı Yürekleri Dağladı!

Kızılcık Şerbeti'nde Yangında Ölenler Bir Bir Belli Oluyor: Mustafa'nın Yıkılışı Yürekleri Dağladı!

Kızılcık Şerbeti
Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
06.01.2025 - 20:26

Kızılcık Şerbeti yılbaşı arasına girmeden önce, Görkem tüm ailenin olduğu mekanı ateşe vermişti. Çıkan yangında 4 kişinin öldüğü bölümün sonunda duyulmuştu ancak kimlerin öldüğüyle ilgili bilinmezlik yerini koruyordu. Bugün ortaya bazı iddialar atılmış ve diziden ayrılacak bir isim belli olmuştu. Gelen fragmanda toplam iki kişinin hayatını kaybettiğine dair bir izlenim uyanıyor. 

Gelin kimler ölecek, birlikte tahmin edelim!

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Kızılcık Şerbeti'nde bela üstüne bela getiren Görkem, son olarak tüm ailenin yemekte olduğu mekanı ateşe vermişti.

Kızılcık Şerbeti'nde bela üstüne bela getiren Görkem, son olarak tüm ailenin yemekte olduğu mekanı ateşe vermişti.

Korkunç yangında dört kişinin hayatını kaybettiğini duymuş ve kimler olduğuna dair merak içinde kalmıştık.

Korkunç yangında dört kişinin hayatını kaybettiğini duymuş ve kimler olduğuna dair merak içinde kalmıştık.

Bugün ortaya atılan bir iddiada Nilay'ın ölenlerden biri olduğu ve diziden ayrılacağı söylenmişti.

Bugün ortaya atılan bir iddiada Nilay'ın ölenlerden biri olduğu ve diziden ayrılacağı söylenmişti.

Yeni bölüm fragmanında da Nilay'ın öldüğüne dair detaylar izliyoruz. Hatta bir de Görkem'in babasının hayatını kaybettiği anlaşılıyor. Siz ne düşünüyorsunuz?

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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