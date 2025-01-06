Türkiye'nin En Zenginlerinden Vehbi Koç'un Cimriliğiyle Ünlü Olduğunu Biliyor muydunuz?
Türkiye'nin En Zenginlerinden Vehbi Koç'un Cimriliğiyle Ünlü Olduğunu Biliyor muydunuz?
Kaynak: https://www.instagram.com/reel/DEdBRh...
Türkiye’nin en zengin ailelerinden biri olan Koç ailesinin kurucusu Vehbi Koç, yalnızca iş dünyasındaki başarılarıyla değil, aynı zamanda mütevazı yaşam tarzıyla da dikkat çekiyor. Peki Koçların babasının cimriliğiyle ünlü olduğunu biliyor muydunuz? @unlulerindisleri isimli sosyal medya kullanıcısının paylaştığı bir videoda Vehbi Koç’un tutumlu yaşamıyla ilgili ilginç detaylar anlatıldı. Videoya göre, bakkal bir babanın oğlu olarak büyüyen Vehbi Koç, zenginleşmesine rağmen sade bir hayat yaşamayı tercih etti. Gelin, detaylara birlikte bakalım!
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Yazlık eve geçerken kışlık evdeki buzdolabını da taşıyan Vehbi Koç, halktan biri gibi yaşamakta ısrarcıydı.
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Vehbi Koç, uçakta business class uçmayı gereksiz buluyor ve kendisine sorulduğunda “Uçağın arkası başka yere mi gidiyor?” diyerek durumu özetliyordu.
Bir defasında Koç Holding’in Uludağ’da düzenlenen bayi toplantısında sahne alan bir sanatçının 11 kişilik saz ekibi, Vehbi Koç tarafından fazla masraflı bulunmuştu.
Vehbi Koç, tüm bu tutumlarına rağmen birçok okul, yurt ve üniversite yaptırarak eğitime büyük katkılarda bulundu.
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