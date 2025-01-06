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Türkiye'nin En Zenginlerinden Vehbi Koç'un Cimriliğiyle Ünlü Olduğunu Biliyor muydunuz?

Türkiye'nin En Zenginlerinden Vehbi Koç'un Cimriliğiyle Ünlü Olduğunu Biliyor muydunuz?

Elgiz Sarı
Elgiz Sarı - Onedio Üyesi
06.01.2025 - 17:51

Türkiye’nin en zengin ailelerinden biri olan Koç ailesinin kurucusu Vehbi Koç, yalnızca iş dünyasındaki başarılarıyla değil, aynı zamanda mütevazı yaşam tarzıyla da dikkat çekiyor. Peki Koçların babasının cimriliğiyle ünlü olduğunu biliyor muydunuz? @unlulerindisleri isimli sosyal medya kullanıcısının paylaştığı bir videoda Vehbi Koç’un tutumlu yaşamıyla ilgili ilginç detaylar anlatıldı. Videoya göre, bakkal bir babanın oğlu olarak büyüyen Vehbi Koç, zenginleşmesine rağmen sade bir hayat yaşamayı tercih etti. Gelin, detaylara birlikte bakalım!

Kaynak: https://www.instagram.com/reel/DEdBRh...
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Yazlık eve geçerken kışlık evdeki buzdolabını da taşıyan Vehbi Koç, halktan biri gibi yaşamakta ısrarcıydı.

Yazlık eve geçerken kışlık evdeki buzdolabını da taşıyan Vehbi Koç, halktan biri gibi yaşamakta ısrarcıydı.

Ancak bu durum, sahibi olduğu beyaz eşya markasının genel müdürü tarafından fark edilince müdür, “Buzdolabını yazlığa taşıdığınız duyulursa biz yazlıkçılara nasıl satış yaparız?” diyerek yeni bir buzdolabı göndermiş, Vehbi Koç ise bu açıklamayı gülerek kabul etmişti.

Vehbi Koç, uçakta business class uçmayı gereksiz buluyor ve kendisine sorulduğunda “Uçağın arkası başka yere mi gidiyor?” diyerek durumu özetliyordu.

Vehbi Koç, uçakta business class uçmayı gereksiz buluyor ve kendisine sorulduğunda “Uçağın arkası başka yere mi gidiyor?” diyerek durumu özetliyordu.

En lüks otomobillere sahip olabilecekken orta sınıf bir otomobil kullanmayı tercih eden Koç, masrafları gereksiz yere artırmaya karşı duruşuyla biliniyordu.

Bir defasında Koç Holding’in Uludağ’da düzenlenen bayi toplantısında sahne alan bir sanatçının 11 kişilik saz ekibi, Vehbi Koç tarafından fazla masraflı bulunmuştu.

Bir defasında Koç Holding’in Uludağ’da düzenlenen bayi toplantısında sahne alan bir sanatçının 11 kişilik saz ekibi, Vehbi Koç tarafından fazla masraflı bulunmuştu.

Ertesi yıl aynı sanatçıya, daha küçük bir ekip ile sahneye çıkması önerildi. Ancak sanatçının bu öneriye sıcak bakmaması üzerine, çözüm olarak ekipteki 6 müzisyen sahne arkasına alınarak performansa devam edildi.

Vehbi Koç, tüm bu tutumlarına rağmen birçok okul, yurt ve üniversite yaptırarak eğitime büyük katkılarda bulundu.

Vehbi Koç, tüm bu tutumlarına rağmen birçok okul, yurt ve üniversite yaptırarak eğitime büyük katkılarda bulundu.

Lüzumsuz harcamalardan kaçınmayı bir prensip haline getiren Koç, bu yaklaşımını cimrilik olarak değil, tutumluluk ve sorumluluk bilinciyle açıklıyordu.

Peki sizce Vehbi Koç’un bu sade yaşam tarzı cimrilik mi, yoksa bilinçli bir tutumluluk örneği mi?

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Elgiz Sarı
Elgiz Sarı
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