Ufuk Beydemir'den Boşanan İpek Filiz Yazıcı'nın Beğendiği İmalı Gönderi Dikkat Çekti!

25.02.2026 - 11:51

Kısa süre önce Ufuk Beydemir ile evliliğini noktalayan İpek Filiz Yazıcı, bu kez sosyal medyadaki bir hamlesiyle gündeme geldi. Yazıcı’nın aldatma temalı bir reels videosunu beğenmesi, takipçilerin dikkatinden kaçmadı.

Türk müziğin sevilen isimlerinden Ufuk Baydemir ile hayatını birleştiren İpek Filiz Yazıcı, evlilik sürecinde gözlerden uzak kalmayı tercih etmişti.

İpek Filiz Yazıcı ile Ufuk Beydemir, uzun süre aşk hayatlarını gözlerden uzak yaşamıştı. Çift, 22 Ekim 2022 tarihinde İtalya’nın başkenti Roma’da sade bir nikah töreniyle dünyaevine girmişti. Yazıcı o dönemde sadece 21 yaşındaydı; bu erken yaşta alınan evlilik kararı, magazin gündeminde büyük ses getirmişti.

Aradan yaklaşık iki yıl geçtikten sonra, çiftin ilişkisi beklenmedik bir şekilde sona erdi. Ekim 2025’te çift resmen boşandı. Taraflardan yapılan ortak açıklamada “Hayatlarımızı güzellikle birleştirdiğimiz gibi aynı güzellikle ayrılabilmenin önemini savunuyoruz.” ifadelerine yer verildi. Bu açıklamada, aralarındaki sevgi ve saygıya vurgu yapılırken ayrılık sürecinin dostane bir şekilde yürütüldüğü öğrenildi.

Kısa süre önce Ufuk Baydemir ile yollarını ayıran İpek Filiz Yazıcı, sosyal medyada yaptığı bir beğeniyle yeniden gündeme geldi.

İpek Filiz Yazıcı’nın, “Bir kez aldatan birinin tekrar aldatabileceğine inanıyorum” ifadelerinin yer aldığı bir reels videosunu beğenmesi dikkatlerden kaçmadı.

Takipçilerin gözünden kaçmayan bu detay, çiftin boşanma nedenlerini yeniden merak konusu haline getirdi.

