Ufuk Beydemir'den Boşanan İpek Filiz Yazıcı'nın Beğendiği İmalı Gönderi Dikkat Çekti!
Kısa süre önce Ufuk Beydemir ile evliliğini noktalayan İpek Filiz Yazıcı, bu kez sosyal medyadaki bir hamlesiyle gündeme geldi. Yazıcı’nın aldatma temalı bir reels videosunu beğenmesi, takipçilerin dikkatinden kaçmadı.
Türk müziğin sevilen isimlerinden Ufuk Baydemir ile hayatını birleştiren İpek Filiz Yazıcı, evlilik sürecinde gözlerden uzak kalmayı tercih etmişti.
Kısa süre önce Ufuk Baydemir ile yollarını ayıran İpek Filiz Yazıcı, sosyal medyada yaptığı bir beğeniyle yeniden gündeme geldi.
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
