Can Yaman'dan Sitem Dolu "Türkiye" Cevabı!

Ecem Dalgıçoğlu
25.02.2026 - 10:52

İtalya’da kariyerini sürdüren ve uzun süredir Türkiye’den uzakta bir hayat kuran Can Yaman, bu kez katıldığı Sanremo Music Festival kapsamında yaptığı açıklamayla gündeme oturdu.

Can Yaman, sosyal medya üzerinden yaptığı son paylaşımlarda Türk basınının kendisine karşı olumsuz ve eleştirel bir tavır takındığını savundu.

2025’te bir röportajda sorulan “Türkiye mi, İtalya mı?” sorusuna Can Yaman’ın net şekilde “İtalya” yanıtını vermesi sosyal medyada geniş tartışma yaratmıştı.

Yaman’ın Türkiye’den taşınarak kariyerini İtalya’da sürdürmesi, medya ve sosyal medya kullanıcıları arasında hala tartışma konusu oluyor.

İtalya’da kariyerini sürdüren Can Yaman, katıldığı Sanremo Music Festival kapsamında verdiği röportajda sarf ettiği sözlerle gündem oldu.

Festival sırasında kendisine yöneltilen “Türkçe şarkı söyleyecek misin?” sorusuna Yaman’ın verdiği yanıt kısa sürede sosyal medyada çok konuşuldu.

Oyuncu, soruya esprili ama bir o kadar da imalı bir şekilde, “Hayır, sonra Türkiye’de viral olurum ve beni yine tutuklarlar.” cevabını verdi.

Bu sözler hem Türkiye’de hem de İtalya’da geniş yankı uyandırdı.

Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
Teke tek

Şimdi adam garip bir şey, tamam, ama dediğinde bir haksızlık ya da aşırı bir yanlış bilgi görmedim. Genelleme yapması tabi ki uygun değil ama söylediği kısme... Devamını Gör

smmmyahyaozal

Sevimsiz biri ama söylediklerinde haklı