Can Yaman'dan Sitem Dolu "Türkiye" Cevabı!
Can Yaman, sosyal medya üzerinden yaptığı son paylaşımlarda Türk basınının kendisine karşı olumsuz ve eleştirel bir tavır takındığını savundu.
İtalya’da kariyerini sürdüren Can Yaman, katıldığı Sanremo Music Festival kapsamında verdiği röportajda sarf ettiği sözlerle gündem oldu.
