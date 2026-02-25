Can Yaman'dan Sitem Dolu "Türkiye" Cevabı!

Festival sırasında kendisine yöneltilen “Türkçe şarkı söyleyecek misin?” sorusuna Yaman’ın verdiği yanıt kısa sürede sosyal medyada çok konuşuldu.

Oyuncu, soruya esprili ama bir o kadar da imalı bir şekilde, “Hayır, sonra Türkiye’de viral olurum ve beni yine tutuklarlar.” cevabını verdi.

Bu sözler hem Türkiye’de hem de İtalya’da geniş yankı uyandırdı.