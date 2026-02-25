Mehmet Ali Erbil'le 7 Aylık Evliliğini Bitiren Gülseren Ceylan'dan İlk Açıklama
Magazin dünyasının en çok konuşulan çiftlerinden Mehmet Ali Erbil ile Gülseren Ceylan’ın evliliği kısa sürdü. Daha önce ayrılık ve barışma haberleriyle gündeme gelen çift, bu kez resmen yollarını ayırdı. Boşanma sonrası Avukat Cihan Cebeci'nin yaptığı duyuruda, sürecin “medeni ve karşılıklı saygı çerçevesinde” tamamlandığı vurgulandı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Türk televizyonlarının en renkli isimlerinden Mehmet Ali Erbil, yıllardır hem kariyeri hem de özel hayatıyla gündemden düşmeyen bir isim.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Boşanmanın ardından sessizlik sürerken, Gülseren Ceylan’ın avukatı Cihan Cebeci imzasıyla kamuoyuna bir açıklama yapıldı.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın