Mehmet Ali Erbil'le 7 Aylık Evliliğini Bitiren Gülseren Ceylan'dan İlk Açıklama

Ecem Dalgıçoğlu
25.02.2026 - 13:22

Magazin dünyasının en çok konuşulan çiftlerinden Mehmet Ali Erbil ile Gülseren Ceylan’ın evliliği kısa sürdü. Daha önce ayrılık ve barışma haberleriyle gündeme gelen çift, bu kez resmen yollarını ayırdı. Boşanma sonrası Avukat Cihan Cebeci'nin yaptığı duyuruda, sürecin “medeni ve karşılıklı saygı çerçevesinde” tamamlandığı vurgulandı.

Türk televizyonlarının en renkli isimlerinden Mehmet Ali Erbil, yıllardır hem kariyeri hem de özel hayatıyla gündemden düşmeyen bir isim.

“Çarkıfelek”ten sahne şovlarına, açıklamalarıyla olay yaratan çıkışlarına kadar magazinin demirbaşlarından biri diyebiliriz.

2025 yazında ise sürpriz bir kararla kendisinden yaşça oldukça küçük olan Gülseren Ceylan ile nikah masasına oturmuştu. Yeniköy’de sade bir törenle dünyaevine giren çiftin arasındaki büyük yaş farkı günlerce konuşulmuş, sosyal medya ikiye bölünmüştü.

Evlilikleri boyunca sık sık ayrılık iddialarıyla gündeme gelen çift, sosyal medyadaki hamleleriyle dikkat çekmişti. Mehmet Ali Erbil ile kendisinden 43 yaş küçük eşi Gülseren Ceylan’ın evliliği tek celsede sona erdi. 7 ay süren birliktelik, mahkemenin “evlilik birliğinin temelden sarsılması” kararıyla resmen bitti.

Boşanmanın ardından sessizlik sürerken, Gülseren Ceylan’ın avukatı Cihan Cebeci imzasıyla kamuoyuna bir açıklama yapıldı.

'Müvekkilim Gülseren Ceylan ile Mehmet Ali Erbil arasındaki evlilik, tarafların karşılıklı iradesi ve saygı çerçevesinde sona ermiştir.

Boşanma süreci; herhangi bir tartışma, polemik ya da yıpratıcı sürece mahal verilmeden, medeni bir anlayışla tamamlanmıştır. Bu karar, tarafların uzun değerlendirmeleri sonucunda, bundan sonraki yaşamlarını daha sağlıklı ve huzurlu şekilde sürdürebilmeleri amacıyla alınmıştır.

Müvekkilim, geçmişe ilişkin herhangi bir hususun kamuoyu nezdinde tartışma konusu yapılmasını arzu etmemekte; sürecin karşılıklı saygı ve nezaket çerçevesinde değerlendirilmesini önemsemektedir.

Kamuoyunun, tarafların özel hayatına ilişkin bu süreçte gerekli hassasiyeti göstermesini rica ederiz.

Saygılarımızla.

Av. Cihan Cebeci'

İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
