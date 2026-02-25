onedio
article/comments
article/share
Haberler
Magazin
Klinik Çıkışı Yakalanan İbrahim Çelikkol'un Gerginliği Kameralara Yansıdı!

Klinik Çıkışı Yakalanan İbrahim Çelikkol'un Gerginliği Kameralara Yansıdı!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
25.02.2026 - 15:44

Ekranların karizmatik isimlerinden İbrahim Çelikkol, bu kez bir proje ya da oyunculuğuyla değil, Nişantaşı’nda bir klinik çıkışı kameralara yakalanmasıyla gündeme geldi. @sobmagazin'in haberine göre, kolunda sargı olduğu görülen oyuncu, görüntülendiğini fark edince muhabirlere tepki gösterdi.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Ekranların en karizmatik rolleriyle özdeşleşen isimlerinden biri olan İbrahim Çelikkol, özellikle dram ve aksiyon türündeki yapımlarla geniş bir hayran kitlesi kazandı.

Ekranların en karizmatik rolleriyle özdeşleşen isimlerinden biri olan İbrahim Çelikkol, özellikle dram ve aksiyon türündeki yapımlarla geniş bir hayran kitlesi kazandı.

“Siyah Beyaz Aşk”ta hayat verdiği Ferhat Aslan rolüyle geniş kitlelere ulaşan oyuncu, “Doğduğun Ev Kaderindir”de canlandırdığı Mehdi karakteriyle başarısını perçinledi.

Ardından “Bir Zamanlar Çukurova” ile dönem dizilerinde de iddiasını ortaya koyan Çelikkol, Netflix yapımı “Kuş Uçuşu”nda hayat verdiği Kenan Sezgin karakteriyle adından bir kez daha söz ettirdi.

Ekranlara geri dönen İbrahim Çelikkol, Nişantaşı’nda @snobmagazin kameralarına bir klinik çıkışı yakalandı.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi Çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın