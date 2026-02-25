Klinik Çıkışı Yakalanan İbrahim Çelikkol'un Gerginliği Kameralara Yansıdı!
Ekranların karizmatik isimlerinden İbrahim Çelikkol, bu kez bir proje ya da oyunculuğuyla değil, Nişantaşı’nda bir klinik çıkışı kameralara yakalanmasıyla gündeme geldi. @sobmagazin'in haberine göre, kolunda sargı olduğu görülen oyuncu, görüntülendiğini fark edince muhabirlere tepki gösterdi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Ekranların en karizmatik rolleriyle özdeşleşen isimlerinden biri olan İbrahim Çelikkol, özellikle dram ve aksiyon türündeki yapımlarla geniş bir hayran kitlesi kazandı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Ekranlara geri dönen İbrahim Çelikkol, Nişantaşı’nda @snobmagazin kameralarına bir klinik çıkışı yakalandı.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın