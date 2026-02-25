Kaan Yıldırım ve Pınar Deniz'in Oğlu Fikret Hakan Görmeyeli Kocaman Olmuş!
2024’te Roma’da evlenen Pınar Deniz ile Kaan Yıldırım çifti, 31 Mart 2025’te oğulları Fikret Hakan’ı kucaklarına almıştı. Kaan Yıldırım’dan minik oğluyla yeni bir kare geldi; sosyal medya yine eridi!
Son yılların en dikkat çeken oyuncularından Kaan Yıldırım, hem televizyon hem de dijital projelerdeki başarılı performanslarıyla adından sıkça söz ettiriyor.
Kaan Yıldırım, oğluyla yeni bir fotoğraf paylaştı. Karede baba-oğulun samimi anları ve Fikret Hakan'ın tatlılığı dikkat çekti.
