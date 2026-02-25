onedio
Kaan Yıldırım ve Pınar Deniz'in Oğlu Fikret Hakan Görmeyeli Kocaman Olmuş!

Kaan Yıldırım ve Pınar Deniz'in Oğlu Fikret Hakan Görmeyeli Kocaman Olmuş!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
25.02.2026 - 14:17

2024’te Roma’da evlenen Pınar Deniz ile Kaan Yıldırım çifti, 31 Mart 2025’te oğulları Fikret Hakan’ı kucaklarına almıştı. Kaan Yıldırım’dan minik oğluyla yeni bir kare geldi; sosyal medya yine eridi!

Son yılların en dikkat çeken oyuncularından Kaan Yıldırım, hem televizyon hem de dijital projelerdeki başarılı performanslarıyla adından sıkça söz ettiriyor.

Son yılların en dikkat çeken oyuncularından Kaan Yıldırım, hem televizyon hem de dijital projelerdeki başarılı performanslarıyla adından sıkça söz ettiriyor.

Kısa sürede geniş bir hayran kitlesi edinen Yıldırım, oyunculuk kariyerinde ilk büyük çıkışını “Ulan İstanbul” dizisiyle yakalamış, burada canlandırdığı Ferdi karakteriyle dikkatleri üzerine çekmişti. Ardından “Hekimoğlu” ve 'Sipahi' gibi dizilerle kariyerinde yükselmeye devam etmişti.

Kıvanç Tatlıtuğ ile başrolü paylaşacağı “Dönence” dizisiyle ekranlara dönmeye hazırlanan Pınar Deniz'le 2024’te İtalya’nın başkenti Roma’da dünyaevine giren Kaan Yıldırım baba olacağının haberini vermişti. Çift 31 Mart 2025’te ilk kez baba olmanın sevincini yaşamıştı.

Kaan Yıldırım, oğluyla yeni bir fotoğraf paylaştı. Karede baba-oğulun samimi anları ve Fikret Hakan'ın tatlılığı dikkat çekti.

Kaan Yıldırım, oğluyla yeni bir fotoğraf paylaştı. Karede baba-oğulun samimi anları ve Fikret Hakan'ın tatlılığı dikkat çekti.

Kaan Yıldırım’ın oğluyla verdiği son poz, kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Baba-oğulun doğal ve samimi karesi takipçilerden tam not aldı. Fikret Hakan'ı görenler ne kadar büyüdüğünü görünce şaşkınlığını gizleyemedi.

twitter.com
twitter.com

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
