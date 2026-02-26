Taşacak Bu Deniz'den Gülümseten Kamera Arkası: Deniz Baysal Camı Bir Türlü Kıramadı

Taşacak Bu Deniz'de hikaye kadar izleyiciyi etkileyen meselelerden biri de oyuncular. Dizide rol alan oyuncuların sosyal medya paylaşımları ve aralarında kurdukları ilişkiler o kadar sevildi ki tüm oyuncuların takipçi sayıları bir anda katlandı. Diziden gelen kamera arkası görüntüleri ise her hafta viral oldu. Bu kez gelen görüntülerde Deniz Baysal'ın bir sahnesi izleyenleri gülümsetti.