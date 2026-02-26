Taşacak Bu Deniz'den Gülümseten Kamera Arkası: Deniz Baysal Camı Bir Türlü Kıramadı
Taşacak Bu Deniz'de hikaye kadar izleyiciyi etkileyen meselelerden biri de oyuncular. Dizide rol alan oyuncuların sosyal medya paylaşımları ve aralarında kurdukları ilişkiler o kadar sevildi ki tüm oyuncuların takipçi sayıları bir anda katlandı. Diziden gelen kamera arkası görüntüleri ise her hafta viral oldu. Bu kez gelen görüntülerde Deniz Baysal'ın bir sahnesi izleyenleri gülümsetti.
Sadece konusuyla değil kadrosuyla da beğeni toplayan Taşacak Bu Deniz'in sosyal medya yönetimi izleyiciyi adeta coşturuyor.
Kamera arkası görüntülerinde bu kez Deniz Baysal'ın bir sahnesi yer aldı.
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
