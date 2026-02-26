onedio
article/comments
article/share
Haberler
TV
Taşacak Bu Deniz'den Gülümseten Kamera Arkası: Deniz Baysal Camı Bir Türlü Kıramadı

Taşacak Bu Deniz'den Gülümseten Kamera Arkası: Deniz Baysal Camı Bir Türlü Kıramadı

Taşacak Bu Deniz
Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
26.02.2026 - 09:01

Taşacak Bu Deniz'de hikaye kadar izleyiciyi etkileyen meselelerden biri de oyuncular. Dizide rol alan oyuncuların sosyal medya paylaşımları ve aralarında kurdukları ilişkiler o kadar sevildi ki tüm oyuncuların takipçi sayıları bir anda katlandı. Diziden gelen kamera arkası görüntüleri ise her hafta viral oldu. Bu kez gelen görüntülerde Deniz Baysal'ın bir sahnesi izleyenleri gülümsetti.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Sadece konusuyla değil kadrosuyla da beğeni toplayan Taşacak Bu Deniz'in sosyal medya yönetimi izleyiciyi adeta coşturuyor.

Sadece konusuyla değil kadrosuyla da beğeni toplayan Taşacak Bu Deniz'in sosyal medya yönetimi izleyiciyi adeta coşturuyor.

Samimi bir dille ve aktif kullanılan sosyal medya hesabında izleyicilerin hazırladığı editlere dahi yer veriliyor. Diziden gelen kamera arkası görüntüleri de diziye olan ilgiyi artırıyor.

Kamera arkası görüntülerinde bu kez Deniz Baysal'ın bir sahnesi yer aldı.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın