Netflix'in Squid Game'in İkinci Sezonu İçin Yapımcıya Ödediği Para Dudak Uçuklattı!
Netflix'in Squid Game'in İkinci Sezonu İçin Yapımcıya Ödediği Para Dudak Uçuklattı!
Kaynak: https://t24.com.tr/foto-haber/netflix...
Squid Game ikinci sezonuyla da ortalığı kasıp kavurdu. İzlenme rekorları kıran diziyle ilgili merak edilen bir soru yanıt buldu. Netflix'in dizinin yapımcısına ödediği para ortaya çıktı.
Kaynak: T24
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Squid Game 2. sezonuyla Wednesday'e ait olan rekoru kırarak bir haftada en çok izlenen Netflix yapımı oldu.
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Sezonu ilk sezondan daha başarılı bulanlar kadar zayıf bulanlar da olmuştu.
Diziyle ilgili en ilginç meselelerden biri Hwang Dong-Hyuk'un senaryosunu 10 yıl boyunca stüdyolara sunmasına rağmen beğenilmemesi. En son Netflix bu cevheri görmüş ve şans vermişti.
Squid Game'in yapımcısı Hwang Dong-Hyuk'un dizi için Netflix'ten ne kadar para aldığı ortaya çıktı. Netflix'in Hwang Dong-Hyuk'a 900 milyon dolar kazandırdığı öğrenildi.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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