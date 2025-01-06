Exxen'den İzleyicilerine Büyük Sürpriz: 3 Dizisinin İlk Bölümleri YouTube'da!
Exxen'den İzleyicilerine Büyük Sürpriz: 3 Dizisinin İlk Bölümleri YouTube'da!
Türkiye’nin dijital platformu Exxen izleyicilerine muhteşem bir sürpriz yaptı! Exxen'in sevilen dizileriyle ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Komedi dünyasına damga vuran isimler Ali Atay, Serkan Keskin ve Mehmet Özgür’ün başrollerini paylaştığı “Anonim”, ünlü oyuncularıyla gündem olan Giray Altınok’un hem yönetmenliğini yaptığı hem başrollerinde yer aldığı “Karşılaşmalar”, senaryosu ve kadrosuyla dikkat çeken, başrollerinde Onur Buldu ve Derya Karadaş’ın yer aldığı “Tertemiz” dizilerinin ilk bölümleri Exxen’in YouTube kanalında yayınlandı.
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Türkiye’nin dijital platformu Exxen'den izleyicilerini mutlu edecek bir sürpriz geldi.
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Exxen'de yayınlanan ve izleyenleri kahkahaya boğan 3 dizinin birden ilk bölümleri Exxen'in YouTube kanalına eklendi.
Ali Atay, Serkan Keskin ve Mehmet Özgür’ün başrollerini paylaştığı “Anonim”, oyuncu kadrosuyla gündem olan Giray Altınok’un hem yönetmenliğini yaptığı hem başrollerinde yer aldığı “Karşılaşmalar”, başrollerinde Onur Buldu ve Derya Karadaş’ın yer aldığı “Tertemiz” dizilerinin ilk bölümleri Exxen’in Youtube kanalında yayınlandı.
Yayınlandıkları günden itibaren büyük bir ilgiyle takip edilen “Anonim, “Karşılaşmalar” ve “Tertemiz” dizilerinin ilk bölümleri Exxen’in Youtube kanalından izlenebilecek.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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