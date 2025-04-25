Bir İçerik Üreticisi Babasından Aldığı İlişki Tavsiyelerini Paylaştı: “Tek Yanlışı Yok!”

Yasmin adlı içerik üreticisi özellikle TikTok hesabından yaptığı paylaşımlarıyla keşfetlerde yerini alıyor. Şimdiyse genç kadın, babasıyla bir paylaşım yaptı. “Babamdan ilişki dersleri” notuyla videoyu yayınlayan kadın, babasına ilişkilere dair tek tek örnekler vermiş ve babasının yanıtlarını paylaşmıştı. Yanıtlar karşısında izleyiciler yorumlarda buluştu ve babaya övgüler yağdırdılar. Gelin neler demiş birlikte dinleyelim!
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Özellikle günümüzde ilişkilerde dikiş tutturmak marifet meselesi oldu.
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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Bi erkek Bi kadına hesap odetebilir mi kısmı na katilmiorum nerde esitlik? Şimdi Bi buluşmaya çıkmanın maliyeti 1000 tl oda kahve tatlı yersen yemek işine gi... Devamını Gör
oğluna tavsiyede bulunsaydı bu baba ne derdi acaba....ben böyle babadan kaç oğlum derdim...resmen erkek düşmanı baba....köle arıyor kızına....