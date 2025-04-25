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Bir İçerik Üreticisi Babasından Aldığı İlişki Tavsiyelerini Paylaştı: “Tek Yanlışı Yok!”

Bir İçerik Üreticisi Babasından Aldığı İlişki Tavsiyelerini Paylaştı: “Tek Yanlışı Yok!”

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
25.04.2025 - 09:47

İçerik Devam Ediyor

Yasmin adlı içerik üreticisi özellikle TikTok hesabından yaptığı paylaşımlarıyla keşfetlerde yerini alıyor. Şimdiyse genç kadın, babasıyla bir paylaşım yaptı. “Babamdan ilişki dersleri” notuyla videoyu yayınlayan kadın, babasına ilişkilere dair tek tek örnekler vermiş ve babasının yanıtlarını paylaşmıştı. Yanıtlar karşısında izleyiciler yorumlarda buluştu ve babaya övgüler yağdırdılar. Gelin neler demiş birlikte dinleyelim!

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Özellikle günümüzde ilişkilerde dikiş tutturmak marifet meselesi oldu.

Özellikle günümüzde ilişkilerde dikiş tutturmak marifet meselesi oldu.

İlişki terapistleri de kadın erkek dengelerinin değiştiğine dair yorumlarda bulunuyorlar. Peki ya siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım!

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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Erbil Ozkaya

Bi erkek Bi kadına hesap odetebilir mi kısmı na katilmiorum nerde esitlik? Şimdi Bi buluşmaya çıkmanın maliyeti 1000 tl oda kahve tatlı yersen yemek işine gi... Devamını Gör

baki arslan

oğluna tavsiyede bulunsaydı bu baba ne derdi acaba....ben böyle babadan kaç oğlum derdim...resmen erkek düşmanı baba....köle arıyor kızına....