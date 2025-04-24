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Tuzla Organize Sanayi Bölgesi’nde Patlama Meydana Geldi: Patlama Anı Kamerada!

Tuzla Organize Sanayi Bölgesi’nde Patlama Meydana Geldi: Patlama Anı Kamerada!

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
24.04.2025 - 17:38

Tuzlada Deri Organize Sanayi Bölgesi’nde yer alan arıtma tesisinde patlama meydana geldi. Olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

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Patlama anı böyle görüntülendi:

İlk belirlemelere göre 5 işçi yaralandı.

İlk belirlemelere göre 5 işçi yaralandı.

Patlamada 1'i ağır olmak üzere 5 işçi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırdı. Ekiplerin olay yerinde müdahalesi sürüyor. Yapılan açıklamada 'Nedenini bilmediğimiz duvar yıkılması oldu. Çamur etrafa yayıldı. Hasar oluştu bazı yerlerde. Hafif yaralılarımız var. Tedavilerine başlandı” denildi.

Olay yerinden ilk görüntüler👇

Olay yerinden ilk görüntüler👇

Yapılan açıklama şöyle oldu:

👇

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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