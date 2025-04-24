Tuzla Organize Sanayi Bölgesi’nde Patlama Meydana Geldi: Patlama Anı Kamerada!

Patlamada 1'i ağır olmak üzere 5 işçi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırdı. Ekiplerin olay yerinde müdahalesi sürüyor. Yapılan açıklamada 'Nedenini bilmediğimiz duvar yıkılması oldu. Çamur etrafa yayıldı. Hasar oluştu bazı yerlerde. Hafif yaralılarımız var. Tedavilerine başlandı” denildi.