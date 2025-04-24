Tuzla Organize Sanayi Bölgesi’nde Patlama Meydana Geldi: Patlama Anı Kamerada!
Tuzlada Deri Organize Sanayi Bölgesi’nde yer alan arıtma tesisinde patlama meydana geldi. Olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
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Patlama anı böyle görüntülendi:
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İlk belirlemelere göre 5 işçi yaralandı.
Olay yerinden ilk görüntüler👇
Yapılan açıklama şöyle oldu:
👇
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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