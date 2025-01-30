Akım Devam Ediyor: Erbaa Belediyesi Squid Game’e Parodi Çekerek Çevre Duyarlılığına Dikkat Çekti

Squid Game’in ikinci sezonu da ilk sezonu gibi büyük yankı uyandırdı. Yayına girmesiyle birlikte viral olan dizi sosyal medyada akımların da öncüsü oldu. Sizler de Squid Game’e parodi olarak çekilen videolarla muhakkak denk gelmişsinizdir. Şimdiyse Erbaa Belediyesinin paylaşımıyla karşınızdayız. Gelin detaylara geçelim.