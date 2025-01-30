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Akım Devam Ediyor: Erbaa Belediyesi Squid Game’e Parodi Çekerek Çevre Duyarlılığına Dikkat Çekti

Akım Devam Ediyor: Erbaa Belediyesi Squid Game’e Parodi Çekerek Çevre Duyarlılığına Dikkat Çekti

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
30.01.2025 - 08:32

İçerik Devam Ediyor

Squid Game’in ikinci sezonu da ilk sezonu gibi büyük yankı uyandırdı. Yayına girmesiyle birlikte viral olan dizi sosyal medyada akımların da öncüsü oldu. Sizler de Squid Game’e parodi olarak çekilen videolarla muhakkak denk gelmişsinizdir. Şimdiyse Erbaa Belediyesinin paylaşımıyla karşınızdayız. Gelin detaylara geçelim.

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Erbaa Belediyesi, Squid Game ile çevre duyarlılığına dikkat çekmek istedi.

Erbaa Belediyesi, Squid Game ile çevre duyarlılığına dikkat çekmek istedi.

Video beğenilerle buluşurken, çevremizi korumamız gerektiğine dair bu güzel mesaj umuyoruz ki gerektiği yere ulaşmıştır.

Video beğenilerle buluşurken, çevremizi korumamız gerektiğine dair bu güzel mesaj umuyoruz ki gerektiği yere ulaşmıştır.

İşte detaylar 👇

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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