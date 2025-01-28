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Bir Huzurevinden Eğlenceli Görüntüler İmrendirdi: “Bizi de Alır Mısınız?”

Bir Huzurevinden Eğlenceli Görüntüler İmrendirdi: “Bizi de Alır Mısınız?”

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
29.01.2025 - 00:07

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@dortmevsimbakimmerkezi adlı Instagram sayfasından video paylaşımı yapan huzurevi ilgileri topladı. Yaşlıların doyasıya eğlendiğini görmek hepimizi mutlu ederken, aralarına katılmak isteyenler de yorumlarda buluştu. Dans, müzik, oyun derken günleri epey keyifli geçiyor gibi görünüyordu. Gelin detaylara geçelim.

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Paylaşım, “Bildiğiniz bütün huzurevlerini unutun. Bu kapıdan girildiği an burası artık mutluluk evi.” notuyla yapılmıştı.

Paylaşım, “Bildiğiniz bütün huzurevlerini unutun. Bu kapıdan girildiği an burası artık mutluluk evi.” notuyla yapılmıştı.

Bizleri de bi imrendirmedi değil. Sizler de katılmak ister miydiniz? Yorumlarda buluşalım.

Bizleri de bi imrendirmedi değil. Sizler de katılmak ister miydiniz? Yorumlarda buluşalım.

İşte o anlar 👇

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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