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Güne Tebessümle Başlayalım: Babasına İlk Maaşıyla Telefon Alan Genç Duygulandırdı

Güne Tebessümle Başlayalım: Babasına İlk Maaşıyla Telefon Alan Genç Duygulandırdı

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
30.01.2025 - 10:14

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İlk maaşla alınan hediyenin yeri bir başka. Bir genç de işe başlamasıyla birlikte ilk maaşı yatınca babasına telefon aldı. Akşam yemeğinde hediyeyi veren genç hepimizi gülümsetti. Gelin detaylara geçelim.

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Babasına telefon alan gencin gözlerinden mutluluğu okunuyordu.

Babasına telefon alan gencin gözlerinden mutluluğu okunuyordu.

Babasının da aynı şekilde heyecanı ve gururu beden diline yansımıştı.

Babasının da aynı şekilde heyecanı ve gururu beden diline yansımıştı.

İşte detaylar 👇

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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