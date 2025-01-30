Güne Tebessümle Başlayalım: Babasına İlk Maaşıyla Telefon Alan Genç Duygulandırdı

İlk maaşla alınan hediyenin yeri bir başka. Bir genç de işe başlamasıyla birlikte ilk maaşı yatınca babasına telefon aldı. Akşam yemeğinde hediyeyi veren genç hepimizi gülümsetti. Gelin detaylara geçelim.
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Babasına telefon alan gencin gözlerinden mutluluğu okunuyordu.
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Babasının da aynı şekilde heyecanı ve gururu beden diline yansımıştı.
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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