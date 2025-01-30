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Halk Oyunu Gösterisinde Herkesin Koreografisini Ezberleyen Çocuğun Dans Ettiği Anlar Kalpleri Eritti

Halk Oyunu Gösterisinde Herkesin Koreografisini Ezberleyen Çocuğun Dans Ettiği Anlar Kalpleri Eritti

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
30.01.2025 - 11:15

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@melikecblr adlı Instagram hesabından paylaşımlar yapan bir kadın, yeğeninin gösterisine katıldığında kaydettiği bir videoyu paylaştı. Kısa sürede etkileşimlerle buluşan video içimizi ısıttı. Tatlı çocuk dans etmeyi epey seviyor olacak ki tüm koreografiyi ezberlemişti.

Gelin detaylara geçelim 👇

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Yalnızca erkek grubunun değil kız grubunun da dans hareketlerini öğrenen dünyalar tatlısı çocuk gösterinin tadını çıkarmıştı.

Yalnızca erkek grubunun değil kız grubunun da dans hareketlerini öğrenen dünyalar tatlısı çocuk gösterinin tadını çıkarmıştı.

Onun o tatlı anlarına beğeniler yağdı.

Onun o tatlı anlarına beğeniler yağdı.

İşte o anlar 👇

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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