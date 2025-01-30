Halk Oyunu Gösterisinde Herkesin Koreografisini Ezberleyen Çocuğun Dans Ettiği Anlar Kalpleri Eritti

@melikecblr adlı Instagram hesabından paylaşımlar yapan bir kadın, yeğeninin gösterisine katıldığında kaydettiği bir videoyu paylaştı. Kısa sürede etkileşimlerle buluşan video içimizi ısıttı. Tatlı çocuk dans etmeyi epey seviyor olacak ki tüm koreografiyi ezberlemişti.
Gelin detaylara geçelim 👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Yalnızca erkek grubunun değil kız grubunun da dans hareketlerini öğrenen dünyalar tatlısı çocuk gösterinin tadını çıkarmıştı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Onun o tatlı anlarına beğeniler yağdı.
İşte o anlar 👇
👇
👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
👇
👇
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın