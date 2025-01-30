onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Video
Gençler Türkiye’de Kira Ortalaması Yüksek İlk Altı Şehri Sıraladı: Birincilik Muğla’nın Oldu

Gençler Türkiye’de Kira Ortalaması Yüksek İlk Altı Şehri Sıraladı: Birincilik Muğla’nın Oldu

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
30.01.2025 - 13:07

İçerik Devam Ediyor

@genctg adlı Instagram hesabından içerikler üreten gençler, her paylaşımıyla öne çıkmayı, merak uyandırmayı başarıyor. Şimdiyse Türkiye’de kira ortalaması en yüksek 6 şehri sıraladılar. Gelin detaylara geçelim. Bakalım tahmin edebilecek misiniz?

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Listenin ilk sırasında Muğla, ikinci sırasında İstanbul, üçte ise Aydın vardı.

Listenin ilk sırasında Muğla, ikinci sırasında İstanbul, üçte ise Aydın vardı.

Aydın’ı, Antalya takip ederken, beşinci sırada İzmir, altıncı sırada ise Çanakkale vardı.

Aydın’ı, Antalya takip ederken, beşinci sırada İzmir, altıncı sırada ise Çanakkale vardı.

İşte detaylar 👇

👇

👇

👇

👇
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

👇

👇

👇

👇

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içeriklerimiz de ilginizi çekebilir.

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın