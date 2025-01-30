Gençler Türkiye’de Kira Ortalaması Yüksek İlk Altı Şehri Sıraladı: Birincilik Muğla’nın Oldu

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Listenin ilk sırasında Muğla, ikinci sırasında İstanbul, üçte ise Aydın vardı.
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Aydın’ı, Antalya takip ederken, beşinci sırada İzmir, altıncı sırada ise Çanakkale vardı.
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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