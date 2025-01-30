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Onlarca Balığın Doğal Ortamlarına Salındığı Anlar Göz Kamaştırdı

Onlarca Balığın Doğal Ortamlarına Salındığı Anlar Göz Kamaştırdı

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
30.01.2025 - 13:59

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Tatlı su balıklarının cıvıl cıvıl renkleri sizce de büyüleyici değil mi? Şimdi iki kova balığın doğal ortamına bırakıldığı bir video ile karşınızdayız. Onların su ile buluştuğu anlar izleyenleri etki altına aldı. Gelin detaylara geçelim.

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Kovalardayken güzelliklerini belli edemeseler de su altındayken inanılmaz bir görüntü yarattılar.

Kovalardayken güzelliklerini belli edemeseler de su altındayken inanılmaz bir görüntü yarattılar.

Onlarca rengarenk balığın bir arada oluşu kelimelerle anlatılacak gibi değildi.

Onlarca rengarenk balığın bir arada oluşu kelimelerle anlatılacak gibi değildi.

İşte o anlar 👇

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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