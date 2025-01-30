Onlarca Balığın Doğal Ortamlarına Salındığı Anlar Göz Kamaştırdı

Tatlı su balıklarının cıvıl cıvıl renkleri sizce de büyüleyici değil mi? Şimdi iki kova balığın doğal ortamına bırakıldığı bir video ile karşınızdayız. Onların su ile buluştuğu anlar izleyenleri etki altına aldı. Gelin detaylara geçelim.