Gecelik 5 Bin Euro Olan Otelde Nasıl Bedava Kaldığını Anlattı: “Evli Olduğunu Öğrendiğimi Söyledim…”

Son zamanlarda TikTok’da “bedava yaşıyorum” adlı bir kullanıcının paylaşımları gündemde. Her gün, gününü nasıl geçirdiğini vlogluyor ve bedava yaşamı nasıl sürdürdüğünü anlatıyor. Şimdiyse tatile giden kişi o anları anlattı. Gelin detaylara geçelim.
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Bir arkadaşı, evli bir erkek arkadaşının onunla tatile gitmek istediğini söylemişti. Hal böyle olunca geceliği 5 bin euro olan bir otel seçmişlerdi.
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“Fırsata çevirdim” diyen kişi, oteli tutturduktan sonra karşısındaki kişinin evli olduğunu öğrendiğini söylemiş ve tek başına tatile gitmişti.
İşte o anlar 👇
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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