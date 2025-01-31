Yabancı Markaları Okumaya Çalışan Dedenin Telaffuzları Güldürdü: “Tecvidli Okudu”

Son zamanlarda TikTok’ta, aile büyüklerine yabancı markaları okutma şeklinde bir akım popüler. TikTok kullanıcıları da dedeleriyle, büyükanneleriyle akıma katılıyor. Markaları telaffuz etmekte zaman zaman biz zorlanırken siz bir de onları düşünün. Şimdiyse @aysehscgn adlı kullanıcının dedesiyle yaptığı paylaşımla karşınızdayız. Gelin detaylara geçelim.