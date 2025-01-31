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Yabancı Markaları Okumaya Çalışan Dedenin Telaffuzları Güldürdü: “Tecvidli Okudu”

Yabancı Markaları Okumaya Çalışan Dedenin Telaffuzları Güldürdü: “Tecvidli Okudu”

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
31.01.2025 - 09:51

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Son zamanlarda TikTok’ta, aile büyüklerine yabancı markaları okutma şeklinde bir akım popüler. TikTok kullanıcıları da dedeleriyle, büyükanneleriyle akıma katılıyor. Markaları telaffuz etmekte zaman zaman biz zorlanırken siz bir de onları düşünün. Şimdiyse @aysehscgn adlı kullanıcının dedesiyle yaptığı paylaşımla karşınızdayız. Gelin detaylara geçelim.

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İçerik üreticisinin dedesi açık ara akımın en popüler ismi oldu.

İçerik üreticisinin dedesi açık ara akımın en popüler ismi oldu.

Part 1 öylesine sevildi ki, ikili part 2’yi çekti. Dedemiz yine kahkahaları toplamayı başardı.

Part 1 öylesine sevildi ki, ikili part 2’yi çekti. Dedemiz yine kahkahaları toplamayı başardı.

İşte o anlar 👇

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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