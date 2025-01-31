276 Bin TL Ceza Yediler: Araçlarına Çakar Taktıran Gençler Cezadan Kaçamadı
276 Bin TL Ceza Yediler: Araçlarına Çakar Taktıran Gençler Cezadan Kaçamadı
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Çakar sistemini araçtan söken polis ekipleri, cezanın yanı sıra arabayı trafikten 30 gün men ederken, araç sahibinin ehliyetine 30 gün el konuldu.
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İstanbul’dan Sakarya’ya geldikleri tespit edilen gençlerden sürücü olan henüz 18 yaşındaydı.
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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