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276 Bin TL Ceza Yediler: Araçlarına Çakar Taktıran Gençler Cezadan Kaçamadı

276 Bin TL Ceza Yediler: Araçlarına Çakar Taktıran Gençler Cezadan Kaçamadı

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
31.01.2025 - 12:21

Sakarya’nın Akyazı ilçesinde araçlarına çakar taktırarak gezen gençler polise yakalandı. Pastaneye girmek için duran ancak çakarı açık bırakan gençlere 276 bin TL ceza kesildi. Gençler ceza karşısında ağlamamak için zor durdu. Gelin detaylara geçelim.

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Çakar sistemini araçtan söken polis ekipleri, cezanın yanı sıra arabayı trafikten 30 gün men ederken, araç sahibinin ehliyetine 30 gün el konuldu.

Çakar sistemini araçtan söken polis ekipleri, cezanın yanı sıra arabayı trafikten 30 gün men ederken, araç sahibinin ehliyetine 30 gün el konuldu.

İstanbul’dan Sakarya’ya geldikleri tespit edilen gençlerden sürücü olan henüz 18 yaşındaydı.

İstanbul’dan Sakarya’ya geldikleri tespit edilen gençlerden sürücü olan henüz 18 yaşındaydı.

İşte o anlar 👇

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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