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“Kedi Görmek İstemiyorum” Diyen Babanın Işık Hızıyla Yumuşadığı Anlar Gülümsetti

“Kedi Görmek İstemiyorum” Diyen Babanın Işık Hızıyla Yumuşadığı Anlar Gülümsetti

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
31.01.2025 - 11:12

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Hayvanlar aleminden dostlarımızın hayatımıza renk, neşe kattığı bir gerçek. Ancak bazen ebeveynler bu sorumluluğu almak istemeyebiliyor. Mesele hayvan sevmemekten ziyade ona en iyi hayatı sunabilmekten şüphe etmek olabiliyor. Şimdiyse üç kız babası olan bir adamın kedi karşısında verdiği tepkiyle karşınızdayız. Gelin detaylara geçelim.

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Kızları bir süredir ısrar ediyor olacak ki kapıyı açar açmaz, “Kedi falan görmek istemiyorum” diyen babamız 5 saniye sürmeden yumuşamıştı.

Kızları bir süredir ısrar ediyor olacak ki kapıyı açar açmaz, “Kedi falan görmek istemiyorum” diyen babamız 5 saniye sürmeden yumuşamıştı.

Kediyi kucağına almasıyla benimsemesi, öpmesi an meselesi olmuştu.

Kediyi kucağına almasıyla benimsemesi, öpmesi an meselesi olmuştu.

İşte detaylar 👇

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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