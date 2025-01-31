“Kedi Görmek İstemiyorum” Diyen Babanın Işık Hızıyla Yumuşadığı Anlar Gülümsetti

Hayvanlar aleminden dostlarımızın hayatımıza renk, neşe kattığı bir gerçek. Ancak bazen ebeveynler bu sorumluluğu almak istemeyebiliyor. Mesele hayvan sevmemekten ziyade ona en iyi hayatı sunabilmekten şüphe etmek olabiliyor. Şimdiyse üç kız babası olan bir adamın kedi karşısında verdiği tepkiyle karşınızdayız. Gelin detaylara geçelim.