Sevgi Saati Gelen Eşeğin Sahibinin Yanına Giderek Sarılmayı Beklediği Anlara Kalplerimiz Eridi

Hayvan dostlarımız olmasa hayatın ne kadar tatsız olabileceğini tahmin bile edemiyoruz. Bizden bekledikleri tek şey biraz ilgi ve sevgi. Şimdiyse bir eşek ve sahibi ile karşınızdayız. İkilinin sevgi dolu anları karşısında tebessüm etmemek elde değil. Gelin birlikte bakalım.