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Sevgi Saati Gelen Eşeğin Sahibinin Yanına Giderek Sarılmayı Beklediği Anlara Kalplerimiz Eridi

Sevgi Saati Gelen Eşeğin Sahibinin Yanına Giderek Sarılmayı Beklediği Anlara Kalplerimiz Eridi

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
31.01.2025 - 13:50

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Hayvan dostlarımız olmasa hayatın ne kadar tatsız olabileceğini tahmin bile edemiyoruz. Bizden bekledikleri tek şey biraz ilgi ve sevgi. Şimdiyse bir eşek ve sahibi ile karşınızdayız. İkilinin sevgi dolu anları karşısında tebessüm etmemek elde değil. Gelin birlikte bakalım.

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Sahibi içeride işiyle ilgilenirken kapıda ondan ilgi bekleyen tatlı eşek hemen gidip sarılarak içimizi pamuk gibi yaptı.

Sahibi içeride işiyle ilgilenirken kapıda ondan ilgi bekleyen tatlı eşek hemen gidip sarılarak içimizi pamuk gibi yaptı.

İkili sıkı sıkı sarıldıkları anı @christophefriquet adlı TikTok hesabından paylaştı.

İkili sıkı sıkı sarıldıkları anı @christophefriquet adlı TikTok hesabından paylaştı.

İşte o anlar 👇

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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