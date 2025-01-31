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Karlar Arasında Adeta Parlayan Beyaz Geyik Rüya Gibi Etki Bıraktı

Karlar Arasında Adeta Parlayan Beyaz Geyik Rüya Gibi Etki Bıraktı

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
31.01.2025 - 15:02

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Daha önce hiç beyaz geyik görmüş müydünüz? Az rastlanan bir tür olan beyaz geyik yurt dışında kameralara yansıdı. Öylesine büyüleyici bir güzelliğe sahipti ki, kendisini görenler heykel olduğunu düşünmüştü. Gelin bir de bizler bakalım!

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Yol kenarında karlar arasında kendini belli eden beyaz geyiği görenler hemen kaydı başlattı.

Yol kenarında karlar arasında kendini belli eden beyaz geyiği görenler hemen kaydı başlattı.

Kendileri bu anı bizlere kıyasla canlı yaşadıkları için epey şanslılardı.

Kendileri bu anı bizlere kıyasla canlı yaşadıkları için epey şanslılardı.

İşte o anlar 👇

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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