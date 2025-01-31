Karlar Arasında Adeta Parlayan Beyaz Geyik Rüya Gibi Etki Bıraktı

Daha önce hiç beyaz geyik görmüş müydünüz? Az rastlanan bir tür olan beyaz geyik yurt dışında kameralara yansıdı. Öylesine büyüleyici bir güzelliğe sahipti ki, kendisini görenler heykel olduğunu düşünmüştü. Gelin bir de bizler bakalım!