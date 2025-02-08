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Doğanın Korkutucu Yüzünü İliklerinize Kadar Hissetmenize Sebep Olacak Birbirinden Ürkütücü 15 Yeni Fotoğraf

Doğanın Korkutucu Yüzünü İliklerinize Kadar Hissetmenize Sebep Olacak Birbirinden Ürkütücü 15 Yeni Fotoğraf

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
08.02.2025 - 15:12

Doğanın sert ve vahşi tarafını keşfetmek ister misiniz? Belgesellerde hayranlıkla izlediğimiz bu büyüleyici doğa sahneleri, bazen bizi şaşırtıp hayrete düşürüyor. İşte doğanın korkutucu yüzünü iliklerinize kadar hissetmenize sebep olacak birbirinden ürkütücü 15 yeni fotoğraf 👇

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1. "Leopar bir bufalo sürüsüne yaklaşır ve bir buzağı yakalar."

1. "Leopar bir bufalo sürüsüne yaklaşır ve bir buzağı yakalar."

2. "Kanlı ama kararlı bir bal porsuğu, daha önce kendini savunmaya çalışan bir kirpiyi öldürmek için geri dönüyor."

2. "Kanlı ama kararlı bir bal porsuğu, daha önce kendini savunmaya çalışan bir kirpiyi öldürmek için geri dönüyor."

3. "Kel kartal, Denver'daki bir parkta Kanada kazını rahatça yiyor."

3. "Kel kartal, Denver'daki bir parkta Kanada kazını rahatça yiyor."

4. "Kaliforniya'da bir dağ aslanı kameraya yansıyan bir avlanma anını anlatıyor."

4. "Kaliforniya'da bir dağ aslanı kameraya yansıyan bir avlanma anını anlatıyor."

5. "Bir leoparın saldırısı vahşi bir köpeği felçli bırakır."

5. "Bir leoparın saldırısı vahşi bir köpeği felçli bırakır."
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6. "Bu zavallı çocuk bugün yanımdan sanki vücudunun hiçbir parçası eksik değilmiş gibi yürüdü."

6. "Bu zavallı çocuk bugün yanımdan sanki vücudunun hiçbir parçası eksik değilmiş gibi yürüdü."

7. "Bu küçük örümcek bana yiyecek için geldi."

7. "Bu küçük örümcek bana yiyecek için geldi."

8. Arı ve örümcek.

8. Arı ve örümcek.

9. 👇

9. 👇

10. "Turuncu ve siyah yaban arısı yemek örümceğini sürüklüyor."

10. "Turuncu ve siyah yaban arısı yemek örümceğini sürüklüyor."
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11. "Kartal, çayır köpeğiyle birlikte dağ sıçanı gününü kutluyor."

11. "Kartal, çayır köpeğiyle birlikte dağ sıçanı gününü kutluyor."

12. "Bu aslan, ışıl ışıl parlayan bir aslan."

12. "Bu aslan, ışıl ışıl parlayan bir aslan."

13. "Yemeğinin üzerinde duran bir şahin."

13. "Yemeğinin üzerinde duran bir şahin."

14. "Yengeç benzeri bir örümcek ve yemeği."

14. "Yengeç benzeri bir örümcek ve yemeği."

15. "Yiyecekle yaramaz kutup ayısı."

15. "Yiyecekle yaramaz kutup ayısı."

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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