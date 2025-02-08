Doğanın Korkutucu Yüzünü İliklerinize Kadar Hissetmenize Sebep Olacak Birbirinden Ürkütücü 15 Yeni Fotoğraf
Doğanın Korkutucu Yüzünü İliklerinize Kadar Hissetmenize Sebep Olacak Birbirinden Ürkütücü 15 Yeni Fotoğraf
Doğanın sert ve vahşi tarafını keşfetmek ister misiniz? Belgesellerde hayranlıkla izlediğimiz bu büyüleyici doğa sahneleri, bazen bizi şaşırtıp hayrete düşürüyor. İşte doğanın korkutucu yüzünü iliklerinize kadar hissetmenize sebep olacak birbirinden ürkütücü 15 yeni fotoğraf 👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
1. "Leopar bir bufalo sürüsüne yaklaşır ve bir buzağı yakalar."
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
2. "Kanlı ama kararlı bir bal porsuğu, daha önce kendini savunmaya çalışan bir kirpiyi öldürmek için geri dönüyor."
3. "Kel kartal, Denver'daki bir parkta Kanada kazını rahatça yiyor."
4. "Kaliforniya'da bir dağ aslanı kameraya yansıyan bir avlanma anını anlatıyor."
5. "Bir leoparın saldırısı vahşi bir köpeği felçli bırakır."
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
6. "Bu zavallı çocuk bugün yanımdan sanki vücudunun hiçbir parçası eksik değilmiş gibi yürüdü."
7. "Bu küçük örümcek bana yiyecek için geldi."
8. Arı ve örümcek.
9. 👇
10. "Turuncu ve siyah yaban arısı yemek örümceğini sürüklüyor."
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
11. "Kartal, çayır köpeğiyle birlikte dağ sıçanı gününü kutluyor."
12. "Bu aslan, ışıl ışıl parlayan bir aslan."
13. "Yemeğinin üzerinde duran bir şahin."
14. "Yengeç benzeri bir örümcek ve yemeği."
15. "Yiyecekle yaramaz kutup ayısı."
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın