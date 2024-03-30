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Arkadaşlarınız İle Birlikte Oynayabileceğiniz En İyi Stardew Valley Coop Modları

Arkadaşlarınız İle Birlikte Oynayabileceğiniz En İyi Stardew Valley Coop Modları

Atakan Gümrükçüoğlu
Atakan Gümrükçüoğlu - Onedio Üyesi
30.03.2024 - 10:01

Hazır 1.6 sürümü çıkmışken ve oyuna birçok yeni özellik eklenmişken şayet arkadaşlarınız ile birlikte çiftliğinize geri dönmeye kararlıysanız o halde bu listeye mutlaka göz atın. İçerisinde Stardew Valley'e kurabileceğiniz en iyi Coop modları tanıtıyoruz!

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10. Unlimited Players

10. Unlimited Players

Şayet kalabalık bir arkadaş grubunuz varsa o zaman bu mod sayesinde çok kalabalık bir oyun deneyimi sizleri bekliyor diyebiliriz. Oyunun size izin verdiği çok oyunculu kişi sınırlamasını ortadan kaldıran bu mod sayesinde bir haritaya dilediğiniz kadar oyuncuyu davet edebiliyorsunuz. 

9. Automate

9. Automate

Şayet oyundan daha fazla keyif almak isterseniz bu mod sayesinde eritme, demleme veya balıkçılık gibi kaynak toplama işlemlerini otomatik olarak yapabiliyorsunuz. Böylelikle arkadaşlarınızla daha fazla vakit geçirebilme ve bu yükten kurtulma şansınız bulunuyor. 

8. Warp To Friends

8. Warp To Friends

Stardew Valley oldukça geniş kapsamlı bir haritaya sahip olduğundan dolayı bazen arkadaşlarınızın yardıma ihtiyacı olabildiğinde onların yanına gitmek çok zahmetli olabiliyor. Bu mod sayesinde dilediğiniz arkadaşınızın yanına sağlıklı bir şekilde ışınlanabiliyorsunuz. 

7. FarmhandFinder

7. FarmhandFinder

Eğer ışınlanmak bize ters diye düşünüyorsanız o zaman bu mod size yardımcı olacaktır. Aynı NPC'lerde olduğu gibi Coop tarafta oyunculara bir işaret veren bu mod sayesinde arkadaşlarınızı harita üzerinde kolaylıkla bulabiliyorsunuz. 

6. Date Night

6. Date Night

Bu mod içerisinde romantizm seçeneği sizlere randevulaşma mekaniğini ekleyecek. Dilediğiniz karakter ile birlikte randevulaşarak onlarla güzel bir yemek yiyebilir veya dışarıda gezmeye çıkabilirsiniz. Coop tarafta ise çift gezmesi yaparak keyifli anlar yaşayabilirsiniz. 

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5. Stardew Valley Roguelike

5. Stardew Valley Roguelike

Roguelike türünü seviyorsanız o halde bu modu kesinlikle denemelisiniz. Oyuna boss savaşları ve farklı düşman çeşitliliği ekleyen bu mod sayesinde arkadaşlarınız ile birlikte biraz aksiyona dalıp sakin çiftçilik hayatından uzaklaşmak isteyebilirsiniz. 

4. Safe Reading

4. Safe Reading

Çok oyunculu kısımlarda şayet madenlerdeyken oyunu durduramama ve düşmanlardan hasar alma gibi durumların yaşandığını biliyorsunuz. Bu mod sayesinde arkadaşınız veya siz oyunu durdurabilir, menüde gezebilir veya herhangi bir okuma durumunda hasar almadan biraz soluklanabilirsiniz. 

3. Health And Stamina Regeneration

3. Health And Stamina Regeneration

Sadece çok oyunculu tarafta değil aynı zamanda tek oyunculu kısımda da kullanılabilen bu mod sayesinde hem can barınızı hem de enerji barınızı dolu tutmayı başarabiliyorsunuz. Böylelikle arkadaşlarınız ile birlikte uzun bir maden macerasına daha hazırlıklı olabiliyorsunuz. 

2. Always On Server

2. Always On Server

İşte bu mod sayesinde artık sunucuyu kuran kişinin çevrimiçi olmasına bağlı kalmadan istediğiniz gibi tarla ekip biçebileceksiniz. Sunucuyu kuran kişiye yüklenen bu mod ile birlikte haritanız sürekli çevrimiçi olarak kalacak ve kurucu kişinin oyuna girmesine bile gerek kalmayacak. 

1. Stardew Valley Expanded

1. Stardew Valley Expanded

Gerçekten büyük bir ek paket gibi hissettiren bu mod, oyun içerisinde yeni görevler, NPC'ler, tarifler ve etkinlikler ekleyerek oyun alanını çok daha fazla genişletmeyi sağlıyor. Aynı zamanda çok oyunculu görevler sayesinde de arkadaşlarınız ile birlikte oynamak daha keyifli bir hale geliyor. 

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