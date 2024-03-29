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Prince of Persia: The Lost Crown İçerisinde Karşınıza Çıkacak En Zor Boss Savaşları

Prince of Persia: The Lost Crown İçerisinde Karşınıza Çıkacak En Zor Boss Savaşları

Atakan Gümrükçüoğlu
Atakan Gümrükçüoğlu - Onedio Üyesi
29.03.2024 - 14:01

Ubisoft'un 18 Ocak tarihinde piyasaya sürdüğü Prince of Persia: The Lost Crown oldukça güzel geri dönüşler almayı başarmıştı. Seriyi yıllar sonra tekrar ayağa kaldıran bu yapım, farklı bir türde ilerliyordu fakat oyuncular tarafından çok fazla sevildi. Henüz oyuna bakma fırsatınız olmadıysa o zaman bu liste sayesinde sizi hangi boss savaşlarının beklediğini öğrenebileceksiniz. 

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7. Jahandar

7. Jahandar

Prince of Persia: The Lost Crown içerisinde karşılaşacağınız ilk boss olan Jahandar, heybetli cüssesi ve yer yer zorlayıcı stiliyle oyuncuları adeta sınamak için oraya koyulmuş gibi. Yeri geldiğinde zehirli saldırılar yapıyor, yeri geldiğinde ise kafanızın üzerine taş yağdırıyor. Hareketlerini ezberlemek ise bir süre sonra kolay hale geliyor.

6. Kiana

6. Kiana

Ormanın koruyucusu olarak karşımıza çıkan Kiana, aynı zamanda Chamrosh adında bir kurt ile geziyor ve bu ikili sandığınızdan çok daha tehlikeli olabiliyor. Chamrosh hızlı ataklar yapabilirken, Kiana ise fırlattığı zaman iyi hasar veren ve sonra kendisine dönen bumerang tarzı bir silah ile oyuncuyu sürekli darlamayı seviyor.

5. Orod

5. Orod

Denizlerin efendisi olan Orod, oyunda karşılaşabileceğiniz ve sizi gerçekten sınayacak bir diğer boss. Elinde tuttuğu mızrağı ile size yönelttiği saldırılardan kaçmanız gerekecek. Biraz refleks isteyen bu boss dövüşünden sonra oyun içerisinde daha da güçlendiğinizi fark edeceksiniz.

4. King Darius

4. King Darius

King Darius, yozlaşmış bir karakter olarak karşınıza çıkacak. İlk başta buz saldırıları ile size hasar vermeye çalışacak ancak bu süreçte oldukça yavaş hareket edecek. Diğer formunda ise daha hızlı, çevik ve ateş hasarı veren bir karaktere dönüşüyor.

3. Menolias

3. Menolias

Ölümsüzlerden birisi olan Menolias, yanına yaklaşması pek kolay olmayan bir boss. Kendisi oldukça çevik ve iyi hasar veren bir yay kullanıyor. Ancak ara sıra yumruklarıyla size vurmaya yaklaştığı zaman ona hasar verme şansınız doğuyor.

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2. Azhdaha

2. Azhdaha

Menolias'dan bile daha çevik saldırılar yapabilen bu devasa yılan, oyundaki en güçlü boss'lardan bir tanesi. Çünkü saldırılarını savuşturmak gerçekten çok zor ve bir süre sonra bu saldırılardan kaçmak sizin için daha zor bir hale gelmeye başlıyor. Özellikle yeterli can iksiriniz yoksa işiniz şansa kalmış bile olabilir.

1. Vahram

1. Vahram

Normalde oyun boyunca Vahram ile toplamda 3 kez karşılaşıyoruz ancak son karşılaşmamızda kendisi tanrının suretine bürünmüş bir halde bizleri selamlıyor. Can yenilemesi, saldırı hızı ve saldırı hasarı konusunda oyuncuya epey ter döktüren bu boss savaşı, aynı zamanda oyunun final savaşı olarak geçiyor.

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