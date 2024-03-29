Prince of Persia: The Lost Crown İçerisinde Karşınıza Çıkacak En Zor Boss Savaşları

Menolias'dan bile daha çevik saldırılar yapabilen bu devasa yılan, oyundaki en güçlü boss'lardan bir tanesi. Çünkü saldırılarını savuşturmak gerçekten çok zor ve bir süre sonra bu saldırılardan kaçmak sizin için daha zor bir hale gelmeye başlıyor. Özellikle yeterli can iksiriniz yoksa işiniz şansa kalmış bile olabilir.