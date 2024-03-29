Prince of Persia: The Lost Crown İçerisinde Karşınıza Çıkacak En Zor Boss Savaşları
Prince of Persia: The Lost Crown İçerisinde Karşınıza Çıkacak En Zor Boss Savaşları
Ubisoft'un 18 Ocak tarihinde piyasaya sürdüğü Prince of Persia: The Lost Crown oldukça güzel geri dönüşler almayı başarmıştı. Seriyi yıllar sonra tekrar ayağa kaldıran bu yapım, farklı bir türde ilerliyordu fakat oyuncular tarafından çok fazla sevildi. Henüz oyuna bakma fırsatınız olmadıysa o zaman bu liste sayesinde sizi hangi boss savaşlarının beklediğini öğrenebileceksiniz.
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7. Jahandar
6. Kiana
5. Orod
4. King Darius
3. Menolias
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2. Azhdaha
1. Vahram
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