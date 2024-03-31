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2024 Nisan Ayında Çıkmasını Dört Gözle Beklediğimiz 7 Oyun!

2024 Nisan Ayında Çıkmasını Dört Gözle Beklediğimiz 7 Oyun!

Atakan Gümrükçüoğlu
Atakan Gümrükçüoğlu - Onedio Üyesi
31.03.2024 - 13:01

2024 Mart ayı da dolu dolu geçti ve artık yeni bir ay için hazır görünüyoruz. Bu ay yine birbirinden heyecanlı ve ilgi çekici oyunlar bizlerle birlikte olacak. Hemen listemize geçelim ve bu ay karşımıza neler çıkacak göz atalım!

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1. Children of the Sun - 9 Nisan

1. Children of the Sun - 9 Nisan

Devolver Digital tarafından yayınlanacak olan Children of the Sun, oyunculara hem stratejiyi hem de aksiyonu sunmak istiyor. Tek oyunculu bir snearyo üzerine inşa edilen yapım içerisinde bir intikam hikayesine göz kırpıyoruz.

2. Ereban: Shadow Legacy - 10 Nisan

2. Ereban: Shadow Legacy - 10 Nisan

Bu ayın dikkate değer oyunlarından birisi olan Ereban: Shadow Legacy, Baby Robot Games tarafından geliştiriliyor. Unutulmuş bir ırkın son üyesi olan Ayana olarak oynayacağımız yapım içerisinde gölge güçleri kullanarak hem zorlu düşmanlara karşı savaşacağız hem de keşif elementleri ile birlikte oyunun dünyasını keşfetmeye çalışacağız.

3. No Rest for the Wicked - 18 Nisan

3. No Rest for the Wicked - 18 Nisan

Moon Studios tarafından geliştirilen ve Private Division tarafından yayınlanacak olan No Rest for the Wicked ise yine bu ayın en çok beklenen oyunlarından bir tanesi. Erken Erişim sürecinde çıkacak bu aksiyon-rol yapma oyunu, aynı zamanda ilgi çekici bir hikayeye de ev sahipliği yapıyor.

4. Tales of Kenzera: ZAU - 23 Nisan

4. Tales of Kenzera: ZAU - 23 Nisan

Electronic Arts'ın yeni IP'lerinden birisi olan Tales of Kenzera: ZAU, Metroidvania türünü sevenler için bu ayın en güzel seçeneklerinden birisi olacak. Hem güzel hem de tehlikeli topraklara sahip olan Kenzera diyarında eşsiz bir maceraya çıkmaya hazır olun.

5. Manor Lords - 26 Nisan

5. Manor Lords - 26 Nisan

Uzun süredir beklenen şehir kurma oyunu Manor Lords bu ay nihayet çıkıyor. Orta Çağ döneminde geçecek ve kapsamlı bir strateji deneyimi sunacak olan yapım, aynı zamanda Steam'in en çok istek listesine eklenen oyunlarından bir tanesi. Topraklarınızı koruyacak ve yeri geldiğinde genişletmek için zorlu savaşlara gireceksiniz.

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6. TopSpin 2K25 - 26 Nisan

6. TopSpin 2K25 - 26 Nisan

26 Nisan günü bir diğer oyun TopSpin 2K25'de çıkıyor. Uzun süredir bu seriyi piyasada görmüyoruz ve oldukça güçlü bir şekilde geri dönecek gibi duruyor. Tenis sporuyla ilgilenenler bu yapım içerisinde dünya efsaneleriyle oynama şansına erişecekler.

7. Stellar Blade - 26 Nisan

7. Stellar Blade - 26 Nisan

Ancak bu tarihin şüphesiz en çok beklenen oyunu kesinlikle Stellar Blade oluyor. PlayStation 5 için özel olarak piyasaya sürülecek oyundaki ana karakterimiz çoktandır sosyal medyada viral olmuş durumda. Yarı açık dünya temeli benimseyecek yapım içerisinde bolca aksiyon ile karşılaşacağız.

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