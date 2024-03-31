2024 Nisan Ayında Çıkmasını Dört Gözle Beklediğimiz 7 Oyun!
2024 Nisan Ayında Çıkmasını Dört Gözle Beklediğimiz 7 Oyun!
2024 Mart ayı da dolu dolu geçti ve artık yeni bir ay için hazır görünüyoruz. Bu ay yine birbirinden heyecanlı ve ilgi çekici oyunlar bizlerle birlikte olacak. Hemen listemize geçelim ve bu ay karşımıza neler çıkacak göz atalım!
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1. Children of the Sun - 9 Nisan
2. Ereban: Shadow Legacy - 10 Nisan
3. No Rest for the Wicked - 18 Nisan
4. Tales of Kenzera: ZAU - 23 Nisan
5. Manor Lords - 26 Nisan
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6. TopSpin 2K25 - 26 Nisan
7. Stellar Blade - 26 Nisan
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