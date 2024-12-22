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Türklerin Yeni Yılı Kutladığı Nardugan Bayramı Nedir, Ne Zaman Kutlanır?

Türklerin Yeni Yılı Kutladığı Nardugan Bayramı Nedir, Ne Zaman Kutlanır?

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
22.12.2024 - 12:21

Türklerin yeni yılı kutlamak için özel bir bayramı olmadığını düşünüyorsanız, yanılıyorsunuz. Nardugan Bayramı, bazı tarihçiler tarafından günümüzdeki Noel ve yılbaşı kutlamalarının atası olarak değerlendiriliyor. Nardugan Bayramı, Türklerin en kutsal geleneklerinden biri olarak biliniyor. Kış dönümü festivallerinin en önemli ögesi olarak kabulen edilen Nardugan Bayramı, 'yeniden doğuşu' simgeliyor.

Nardugan Bayramı'nı kutlamak için tıpkı Noel'de olduğu gibi ağaçlar süslenyior, hediyeler veriliyor...

Peki Nardugan Bayramı nedir, ne zaman? Nardugan Bayramı nasıl kutlanır? 

Gelin öğrenelim!

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Nardugan Bayramı Nedir?

Nardugan Bayramı Nedir?

Nardugan veya Nartugan kelimesi, Moğol dilinde 'Güneş' anlamına gelen Nar ile 'doğan' anlamına gelen Tuqan sözcüğünün birleşiminden oluşmuştur. Yani 'Doğan Güneş' anlamına gelen bu sözcük, tam olarak da kelime anlamı gibi 'yeni doğan güneşi, yeni doğan günü' kutlamak demektir. 

Nartugan Bayramı, son yıllarda biraz unutulmuş olsa da aslında Türklerin uzun yıllardır sahip olduğu bir gelenektir. Yeniden doğuşu simgeleyen bu özel gün,  Diğer Paktıgan ve Koçagan bayramlarıyla birlikte kutlanır.

Nardugan Bayramı Ayaz Ata

Nardugan Bayramı Ayaz Ata

Nardugan Bayramı'nın Noel'i anımsatan birçok farklı kutlama şekli vardır. Bunlardan bir tanesi de hiç şüphesiz Ayaz Ata.

Ayaz Ata veya Ayaz Atı denilen bu karakter, aslında Noel Baba'ya benzerlik taşır. Hatta Noel Baba'nın ilham kaynağının Ayaz Ata olduğu düşünülür.

Efsanelere göre, Ayaz Ata yalnızca soğuk ve karlı havalarda ortaya çıkar. Kimsesiz ve yardıma muhtaç insanlara yardım eder, onların ihtiyaçlarını giderir. 

Tıpkı Noel Baba'nın geyikleri olduğu gibi, Ayaz Atı'nın da yanında Kar Kızı adında birisi olur. Bu kız, Ayaz Ata'nın kızı veya torunudur.

Nardugan Bayramı Ne Zaman Kutlanır?

Nardugan Bayramı Ne Zaman Kutlanır?

21 Aralık, gecelerin kısalıp gündüzlerin uzamaya başladığı bir tarihtir. 

Türk inancına göre, gece ve gündüz hep mücadele içindedir. 21 Aralık'ta da gece ve gündüzün savaşı vardır. 

Türk kültüründe ise Güneş ve gündüz daha önemli bir kavramdır. Bolluk, bereketi simgeleyen Güneş'e büyük anlamlar yüklenmiştir. 

Güneş'in galip geldiği 21 Aralık tarihi ise, Türkler tarafından sevinçle kutlanır. Nardugan Bayramı, 21 Aralık'ta kultanır. Doğanın yeniden canlanmaya başladığı bu tarih, Türkler için son derece önemlidir.

Nardugan Bayramı Nasıl Kutlanır?

Nardugan Bayramı'nın kutlama ritüellerinin, yeni yıl kutlama geleneklerine benzediği görülür. Fakat bazı önemli farklar da vardır.

Nardugan Bayramı'nda evler temizlenir, güzel kıyafetler giyilir, büyükler ziyaret edilir. Ailecek sofralar hazırlanır, doğanın sunduğu yemeklerin tadı çıkartılır. Sohbetler edilir, dansler edilir, eğlenceler düzenlenir.

Türk efsanesine göre, yeryüzünün ortasında bir hayat ağacı vardır. Nardugan Bayramı'nda insanlar dilek tutup ağaç dallarına kurdeleler bağlarlar. Ayrıca ağaç altında hediyeler koyulması da yaygın bir gelenektir.

Nardugan Bayramı Duası

Nardugan Bayramı Duası

Yılın en uzun gecesi olan 21 Aralık'ta kötülüklerin ve karanlık güçlerin güneşi esir aldığına inanılır. İnsanlar, güneşi özgür bırakması için Gök Tanrısı Ülgen'e ve Umay Ana'ya dua eder.

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Yılbaşı'nda Ağaç Süsleme Geleneği Nereden Geliyor?

Yılbaşı'nda Ağaç Süsleme Geleneği Nereden Geliyor?

Muazzes İlmiye Çığ'ın satırlarına göre, Noel'de süslenen çam ağaçları da Nardugan Bayramı'ndan geliyor;

Bayramın adı

NARDUGAN

(nar=güneş, tugan, dugan=doğan) Doğan güneş.

Güneşi geri verdi diye Tanrı Ülgen’e dualar ediyorlar.

Duaları Tanrıya gitsin diye ağacın altına armağanlar koyuyorlar; dallarına alacalı ipler bağlayarak o yıl için dilekler diliyorlar Tanrıdan…

Akçam ağacı (yaşam ağacı) yalnız Orta Asya’da yetişiyormuş.

Araplar bu ağacı bilmezlermiş, bu yüzden olayın, Türklerden

Hıristiyanlara geçtiği, bunu da Hunların Avrupa’ya gelişlerinden sonra onlardan görerek aldıkları söyleniyor.

İsa’nın doğumu ile hiç bir ilgisi yok.

“Doğum, güneşin yeniden doğuşu”

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Dilara Bağcı
Dilara Bağcı
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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