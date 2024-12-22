Türklerin Yeni Yılı Kutladığı Nardugan Bayramı Nedir, Ne Zaman Kutlanır?
Türklerin Yeni Yılı Kutladığı Nardugan Bayramı Nedir, Ne Zaman Kutlanır?
Türklerin yeni yılı kutlamak için özel bir bayramı olmadığını düşünüyorsanız, yanılıyorsunuz. Nardugan Bayramı, bazı tarihçiler tarafından günümüzdeki Noel ve yılbaşı kutlamalarının atası olarak değerlendiriliyor. Nardugan Bayramı, Türklerin en kutsal geleneklerinden biri olarak biliniyor. Kış dönümü festivallerinin en önemli ögesi olarak kabulen edilen Nardugan Bayramı, 'yeniden doğuşu' simgeliyor.
Nardugan Bayramı'nı kutlamak için tıpkı Noel'de olduğu gibi ağaçlar süslenyior, hediyeler veriliyor...
Peki Nardugan Bayramı nedir, ne zaman? Nardugan Bayramı nasıl kutlanır?
Gelin öğrenelim!
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Nardugan Bayramı Nedir?
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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