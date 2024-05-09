Ünlü Yayıncı Kai Cenat'ın Tyla'nın Kumdan Met Gala Elbisesi Karşısında Adeta Dili Tutuldu!
Ünlü Yayıncı Kai Cenat'ın Tyla'nın Kumdan Met Gala Elbisesi Karşısında Adeta Dili Tutuldu!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Her yıl gerçeküstü kostümleri ve farklı temaları ile öne çıkan Met Gala'da bu yılın konsepti "Uyuyan Güzeller: Modanın Yeniden Doğuşu" oldu.
Met Gala 2024'ün şüphesiz en dikkat çeken kostümlerinden biri de Tyla'nın giydiği müthiş kumdan elbise oldu. 🔥
Twitch'te 10 milyon aboneye sahip olan Kai Cenat ünlülerin Met Gala kıyafetlerini yorumladığı yayınında Tyla'nın elbisesine denk gelince ise tepkileriyle çoğunluğun hislerine tercüman oldu!
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Yorum Yazın