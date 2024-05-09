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Ünlü Yayıncı Kai Cenat'ın Tyla'nın Kumdan Met Gala Elbisesi Karşısında Adeta Dili Tutuldu!

Ünlü Yayıncı Kai Cenat'ın Tyla'nın Kumdan Met Gala Elbisesi Karşısında Adeta Dili Tutuldu!

Croft
Croft - Onedio Üyesi
09.05.2024 - 17:03

Ünlü Twitch yayıncısı Kai Cenat'ın Tyla'nın Met Gala'da giydiği dillere destan kumdan elbise karşısında şaşkınlığını ve hayranlığını gizleyemediği anlar kısa sürede viral oldu.

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Her yıl gerçeküstü kostümleri ve farklı temaları ile öne çıkan Met Gala'da bu yılın konsepti "Uyuyan Güzeller: Modanın Yeniden Doğuşu" oldu.

Her yıl gerçeküstü kostümleri ve farklı temaları ile öne çıkan Met Gala'da bu yılın konsepti "Uyuyan Güzeller: Modanın Yeniden Doğuşu" oldu.

Her yıl olduğu gibi modaya ve ünlüler dünyasına ilgisi olsun olmasın pek çok insanın gözünün kırmızı halıya çevrildiği etkinlikte alıştığımız üzere kimisi harika, kimileri ile sınıfta kalmış kostümler gördük.

Met Gala 2024'ün şüphesiz en dikkat çeken kostümlerinden biri de Tyla'nın giydiği müthiş kumdan elbise oldu. 🔥

Met Gala 2024'ün şüphesiz en dikkat çeken kostümlerinden biri de Tyla'nın giydiği müthiş kumdan elbise oldu. 🔥

Güney Afrikalı şarkıcının tercih ettiği ve kendisini adeta fantastik bir evrenden fırlamış gibi gösteren kostüm hem temaya uyumu, hem de sanatçıya yakışmasıyla prestijli etkinliğin en göze çarpan kıyafetlerinden oldu.

Twitch'te 10 milyon aboneye sahip olan Kai Cenat ünlülerin Met Gala kıyafetlerini yorumladığı yayınında Tyla'nın elbisesine denk gelince ise tepkileriyle çoğunluğun hislerine tercüman oldu!

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