Capcom Sevdasından Vazgeçemiyor: Resident Evil Remake Geliştirme Aşamasında Olabilir!

Resident Evil 2 ile başlattıkları Remake furyası gün ve gün artmaya devam ediyor. Bu yeniden yapımlar ile birlikte de büyük başarılara imza atan Capcom, daha fazla oyun için kolları sıvıyor. Resident Evil 5 ve Code Veronica gibi isimlerin de remake projeleri geliştirme aşamasında.