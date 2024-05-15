Capcom Sevdasından Vazgeçemiyor: Resident Evil Remake Geliştirme Aşamasında Olabilir!
Capcom Sevdasından Vazgeçemiyor: Resident Evil Remake Geliştirme Aşamasında Olabilir!
Ortaya atılan yeni bilgilere göre, Capcom yeni bir remake projesi üzerinde çalışıyor olabilir.
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Capcom, Resident Evil için bir Remake üzerinde çalışıyor olabilir.
Söylentinin kaynağı daha önce birçok sızıntıyı bizlerle buluşturmuştu.
Resident Evil, daha önce de yenilenerek piyasaya sürülmüştü.
Capcom, remake konusunda öncü firmalardan birisi.
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