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Capcom Sevdasından Vazgeçemiyor: Resident Evil Remake Geliştirme Aşamasında Olabilir!

Capcom Sevdasından Vazgeçemiyor: Resident Evil Remake Geliştirme Aşamasında Olabilir!

Sezer Yıldırım
Sezer Yıldırım - Onedio Üyesi
15.05.2024 - 18:10

Ortaya atılan yeni bilgilere göre, Capcom yeni bir remake projesi üzerinde çalışıyor olabilir.

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Capcom, Resident Evil için bir Remake üzerinde çalışıyor olabilir.

Capcom, Resident Evil için bir Remake üzerinde çalışıyor olabilir.

Ortaya çıkan yeni bilgilere göre, ilk Resident Evil oyunu için yeni bir remake projesi gelebilir. Capcom, son yıllarda remake furyasını başlatmış ve bundan iyi sonuçlar almayı başarmıştı.

Söylentinin kaynağı daha önce birçok sızıntıyı bizlerle buluşturmuştu.

Söylentinin kaynağı daha önce birçok sızıntıyı bizlerle buluşturmuştu.

Bu söylentilerin arkasında sektörün içerisinde yer alan Daniel Ritchman bulunuyor. Daniel, daha önce birçok oyundan farklı farklı söylentiler ortaya atmış ve birçoğu da doğru çıkmıştı.

Resident Evil, daha önce de yenilenerek piyasaya sürülmüştü.

Resident Evil, daha önce de yenilenerek piyasaya sürülmüştü.

1996 yılında çıkan ilk Resident Evil oyunu, dönemine adeta damga vurmuştu. Her ne kadar oyun çok iyi olsa da günümüzde oynaması oldukça zordu. Bu nedenle Capcom, 2015 tarihinde Resident Evil için bir Remastered sürüm piyasaya sürdü.

Capcom, remake konusunda öncü firmalardan birisi.

Capcom, remake konusunda öncü firmalardan birisi.

Resident Evil 2 ile başlattıkları Remake furyası gün ve gün artmaya devam ediyor. Bu yeniden yapımlar ile birlikte de büyük başarılara imza atan Capcom, daha fazla oyun için kolları sıvıyor. Resident Evil 5 ve Code Veronica gibi isimlerin de remake projeleri geliştirme aşamasında.

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