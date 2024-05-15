Ubisoft Ücretsiz Olması Planlanan Yeni The Division Oyununu İptal Etti!
Ubisoft Ücretsiz Olması Planlanan Yeni The Division Oyununu İptal Etti!
Geliştirme aşamasında olan yeni Division oyunu, Ubisoft tarafından iptal edildi.
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Uzun süredir geliştirilen The Division Heartland iptal edildi.
Heartland, oynaması ücretsiz olacaktı.
Heartland'ın geliştirici ekibi, diğer oyunlara destek sağlayacak.
Ubisoft, daha önce de birkaç oyunun fişini çekmişti.
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