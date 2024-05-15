Ubisoft Ücretsiz Olması Planlanan Yeni The Division Oyununu İptal Etti!

Ubisoft'tan gelen açıklamalara göre, Heartland'ın arkasında bulunan ekip başka projelere aktarılacak. Bu durumun nedeni de potansiyeli daha yüksek olana oyunların gelişimini desteklemek. Heartland'ın ertelenme sebebi da aslında tam olarak bu. Ubisoft bu oyuna vakit ve iş gücü ayırmak yerine diğer oyunlarını desteklemek istiyor.