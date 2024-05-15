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Ubisoft Ücretsiz Olması Planlanan Yeni The Division Oyununu İptal Etti!

Ubisoft Ücretsiz Olması Planlanan Yeni The Division Oyununu İptal Etti!

Sezer Yıldırım
Sezer Yıldırım - Onedio Üyesi
16.05.2024 - 00:34

Geliştirme aşamasında olan yeni Division oyunu, Ubisoft tarafından iptal edildi.

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Uzun süredir geliştirilen The Division Heartland iptal edildi.

Uzun süredir geliştirilen The Division Heartland iptal edildi.

2021 yılında duyrulan yeni Division oyunu, yaklaşık 3 yıldır geliştirme aşamasındaydı. Dün sabah Ubisoft tarafından gelen açıklamalara göre, bu yapım iptal edildi.

Heartland, oynaması ücretsiz olacaktı.

Heartland, oynaması ücretsiz olacaktı.

Division Heartland, oynaması ücretsiz bir deneyime odaklanacaktı. Servis oyunu mantığı ile ilerleyecek yapım, gelirini de oyun içi satın alımlardan sağlamayı planlıyordu.

Heartland'ın geliştirici ekibi, diğer oyunlara destek sağlayacak.

Heartland'ın geliştirici ekibi, diğer oyunlara destek sağlayacak.

Ubisoft'tan gelen açıklamalara göre, Heartland'ın arkasında bulunan ekip başka projelere aktarılacak. Bu durumun nedeni de potansiyeli daha yüksek olana oyunların gelişimini desteklemek. Heartland'ın ertelenme sebebi da aslında tam olarak bu. Ubisoft bu oyuna vakit ve iş gücü ayırmak yerine diğer oyunlarını desteklemek istiyor.

Ubisoft, daha önce de birkaç oyunun fişini çekmişti.

Ubisoft, daha önce de birkaç oyunun fişini çekmişti.

Ubisoft, daha önce de iptal ettiği oyunlar ile gündeme gelmişti. İlk oyunu ile beğeni toplayan fakat büyük başarı gösteremeyen Immortals Fenix Rising'in devam oyunu, geçtiğimiz yıl iptal edilmişti. Bunun yanında henüz ismi duyrulmamış 5 oyun da geçtiğimzi yıllarda Ubisoft tarafından iptal edilmişti.

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