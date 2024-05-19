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"Satranç Oyun mu" Tartışması Tüm Twitter Alemini İkna İçin Tek Yürek Yaptı!

"Satranç Oyun mu" Tartışması Tüm Twitter Alemini İkna İçin Tek Yürek Yaptı!

Croft
Croft - Onedio Üyesi
19.05.2024 - 17:02

Oyuncular arasında dönen bir geyik bir satrançseverin karşısına düşünce sosyal medya satrancın oyun olup olmadığı meselesini çözmek üzere ikiye ayrıldı!

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Sosyal medyayla arası iyi bir oyuncuysanız "satranç 2" geyiğini muhakkak görmüşsünüzdür.

Sosyal medyayla arası iyi bir oyuncuysanız "satranç 2" geyiğini muhakkak görmüşsünüzdür.
twitter.com

Genelde geçmişi hayli eskiye dayanan satrancı modern video oyunlarıyla kıyasladığımız bu çok da bi' anlamı bulunmayan geyik biz oyuncuları eğlendirmeye devam ediyor.

Oyun geliştirici ve içerik üreticisi Dora "Stratera" Özsoy da yoldaki yeni oyunlarından haber vermek için bu geyiğe başvurdu.

Oyun geliştirici ve içerik üreticisi Dora "Stratera" Özsoy da yoldaki yeni oyunlarından haber vermek için bu geyiğe başvurdu.
twitter.com

Ancak bir satranç sevdalısı bu geyiği ciddiye alınca geyik bir anda beklenmediği kadar ciddiye döndü!

Ancak bir satranç sevdalısı bu geyiği ciddiye alınca geyik bir anda beklenmediği kadar ciddiye döndü!
twitter.com

Ardından ise oyuncular adeta tek bilek olarak alıngan kullanıcıyı satrancın özünde bir oyun olduğuna ikna etmek için harekete geçtiler.

Ardından ise oyuncular adeta tek bilek olarak alıngan kullanıcıyı satrancın özünde bir oyun olduğuna ikna etmek için harekete geçtiler.
twitter.com

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👇
twitter.com
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Fakat satrançsever kullanıcı hiç de ikna olmuş gibi görünmüyordu.

Fakat satrançsever kullanıcı hiç de ikna olmuş gibi görünmüyordu.
twitter.com

Satrancın oyun olduğuna inanmak istemeyen kullanıcının tavrı karşısında ise mizah şöleni başladı!

Satrancın oyun olduğuna inanmak istemeyen kullanıcının tavrı karşısında ise mizah şöleni başladı!
twitter.com

👇

👇
twitter.com

Ve savaşta başka cepheler de açıldı!

Ve savaşta başka cepheler de açıldı!
twitter.com

Hem de hayli enteresan cepheler. 😅

Hem de hayli enteresan cepheler. 😅
twitter.com
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İşin özünde duygularımızla oynayanlar da en iyi sporculardır. ✍️

İşin özünde duygularımızla oynayanlar da en iyi sporculardır. ✍️
twitter.com

Twitter aleminin garipliğini bir kez daha yüzümüze vuran bu tartışmayı bir de size soralım.

Twitter aleminin garipliğini bir kez daha yüzümüze vuran bu tartışmayı bir de size soralım.
twitter.com

Sizce satranç oyun mu değil mi?

Sizce satranç oyun mu değil mi?
twitter.com

Buyurun, bu meseleyi burada çözelim! Satranç oyun mudur?

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Otto Skorzeny

Satranç bir masa oyunudur ve Dünya çapında turnuvaları ilgiyle takip edilen spor dalı olarak lanse edilir.Gereksiz bir mizansel olmuş.Satranç oynayan varsa b... Devamını Gör