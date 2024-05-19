"Satranç Oyun mu" Tartışması Tüm Twitter Alemini İkna İçin Tek Yürek Yaptı!
"Satranç Oyun mu" Tartışması Tüm Twitter Alemini İkna İçin Tek Yürek Yaptı!
Oyuncular arasında dönen bir geyik bir satrançseverin karşısına düşünce sosyal medya satrancın oyun olup olmadığı meselesini çözmek üzere ikiye ayrıldı!
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Sosyal medyayla arası iyi bir oyuncuysanız "satranç 2" geyiğini muhakkak görmüşsünüzdür.
Oyun geliştirici ve içerik üreticisi Dora "Stratera" Özsoy da yoldaki yeni oyunlarından haber vermek için bu geyiğe başvurdu.
Ancak bir satranç sevdalısı bu geyiği ciddiye alınca geyik bir anda beklenmediği kadar ciddiye döndü!
Ardından ise oyuncular adeta tek bilek olarak alıngan kullanıcıyı satrancın özünde bir oyun olduğuna ikna etmek için harekete geçtiler.
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Fakat satrançsever kullanıcı hiç de ikna olmuş gibi görünmüyordu.
Satrancın oyun olduğuna inanmak istemeyen kullanıcının tavrı karşısında ise mizah şöleni başladı!
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Ve savaşta başka cepheler de açıldı!
Hem de hayli enteresan cepheler. 😅
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İşin özünde duygularımızla oynayanlar da en iyi sporculardır. ✍️
Twitter aleminin garipliğini bir kez daha yüzümüze vuran bu tartışmayı bir de size soralım.
Sizce satranç oyun mu değil mi?
Buyurun, bu meseleyi burada çözelim! Satranç oyun mudur?
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Satranç bir masa oyunudur ve Dünya çapında turnuvaları ilgiyle takip edilen spor dalı olarak lanse edilir.Gereksiz bir mizansel olmuş.Satranç oynayan varsa b... Devamını Gör