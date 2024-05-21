Steam'den Bedava Oyun! Fiyatı 120 TL'yi Aşan Dijital Masa Oyunu Steam'de Ücretsiz

Masa oyunlarını kim sevmez ki? Arkadaşlar ve aile ile eğlenceli vakit geçirmek için en iyi seçeneklerden olan masa oyunu mekaniklerini alıp bunları sanal ortama taşıyan, üstüne bir de tatlı mı tatlı grafikleriyle sevimlilik patlaması yaşatan oyunumuz Steam'de sınırlı süre için ücretsiz olarak kütüphaneye eklenebiliyor.