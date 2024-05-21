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Steam'den Bedava Oyun! Fiyatı 120 TL'yi Aşan Dijital Masa Oyunu Steam'de Ücretsiz

Steam'den Bedava Oyun! Fiyatı 120 TL'yi Aşan Dijital Masa Oyunu Steam'de Ücretsiz

Croft
Croft - Onedio Üyesi
21.05.2024 - 14:16

Dolar karanının ardından kütüphaneleri doldurmak zorlaşsa da imdadımıza bedava oyunlar yetişiyor! Normal fiyatı 120 TL'yi aşan hem tatlı hem eğlenceli masa oyunu Steam'de kısa süre için ücretsiz.

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Steam'in dolar kararı pek çoğumuzu alternatif platformlara yönlendirmiş olsa da PC oyunculuğunun kalbi hala Steam'de atıyor.

Steam'in dolar kararı pek çoğumuzu alternatif platformlara yönlendirmiş olsa da PC oyunculuğunun kalbi hala Steam'de atıyor.

Bir zamanlar indirim dönemlerinde cüzdanımızı boşaltıp çıktığımız Steam'de şimdi ise bedava oyunlar oyun açlığımızı gidermemiz konusunda yardıma koşuyorlar.

Geçtiğimiz günlerde keyifli bir deneyim vadeden sıra tabanlı strateji oyunu Endless Legends Steam'de kısa süre için ücretsiz olmuştu.

Bu hafta Steam'in bedavaları bununla da sınırlı değil. Arkadaşlarla toplanıp biraz vakit geçirmek için eğlenceli bir seçenek olan %100 Orange Juice da Steam'de kısa süre için ücretsiz olarak kullanıcılara sunuluyor.

Bu hafta Steam'in bedavaları bununla da sınırlı değil. Arkadaşlarla toplanıp biraz vakit geçirmek için eğlenceli bir seçenek olan %100 Orange Juice da Steam'de kısa süre için ücretsiz olarak kullanıcılara sunuluyor.

Masa oyunlarını kim sevmez ki? Arkadaşlar ve aile ile eğlenceli vakit geçirmek için en iyi seçeneklerden olan masa oyunu mekaniklerini alıp bunları sanal ortama taşıyan, üstüne bir de tatlı mı tatlı grafikleriyle sevimlilik patlaması yaşatan oyunumuz Steam'de sınırlı süre için ücretsiz olarak kütüphaneye eklenebiliyor.

Steam'in bedava oyununa sahip olmak için elinizi çabuk tutmalısınız.

Steam'in bedava oyununa sahip olmak için elinizi çabuk tutmalısınız.

%100 Orange Juice 22 Mayıs saat 20:00'a kadar platformda ücretsiz olarak dağıtılacak. Bu tarihe kadar oyunu kütüphanenize eklerseniz kalıcı olarak sizin olacak ancak kaçırırsanız oyuna sahip olmak için ödeme yapmanız gerekecek.

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