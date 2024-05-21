Steam'den Bedava Oyun! Fiyatı 120 TL'yi Aşan Dijital Masa Oyunu Steam'de Ücretsiz
Steam'den Bedava Oyun! Fiyatı 120 TL'yi Aşan Dijital Masa Oyunu Steam'de Ücretsiz
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Steam'in dolar kararı pek çoğumuzu alternatif platformlara yönlendirmiş olsa da PC oyunculuğunun kalbi hala Steam'de atıyor.
Bu hafta Steam'in bedavaları bununla da sınırlı değil. Arkadaşlarla toplanıp biraz vakit geçirmek için eğlenceli bir seçenek olan %100 Orange Juice da Steam'de kısa süre için ücretsiz olarak kullanıcılara sunuluyor.
Steam'in bedava oyununa sahip olmak için elinizi çabuk tutmalısınız.
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