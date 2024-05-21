Elden Ring Genişleme Paketi Shadow of the Erdtree İçin Yeni Bir Hikâye Fragmanı Yayınlandı!
Elden Ring Genişleme Paketi Shadow of the Erdtree İçin Yeni Bir Hikâye Fragmanı Yayınlandı!
Elden Ring'in ilk ek paketi olacak Shadow of the Erdtree için yeni bir fragman yayınlandı!
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Yeni fragman, resmî hesaptan yayınlandı.
Shadow of the Erdtree, farklı sonlara sahip olacak.
Bu genişleme paketi, Elden Ring için ilk ve son ek içerik olacak.
Elden Ring Shadow of the Erdtree, önümüzdeki ay piyasaya sürülecek.
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