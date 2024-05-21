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Elden Ring Genişleme Paketi Shadow of the Erdtree İçin Yeni Bir Hikâye Fragmanı Yayınlandı!

Elden Ring Genişleme Paketi Shadow of the Erdtree İçin Yeni Bir Hikâye Fragmanı Yayınlandı!

Sezer Yıldırım
Sezer Yıldırım - Onedio Üyesi
21.05.2024 - 21:10

Elden Ring'in ilk ek paketi olacak Shadow of the Erdtree için yeni bir fragman yayınlandı!

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Yeni fragman, resmî hesaptan yayınlandı.

Shadow of the Erdtree, farklı sonlara sahip olacak.

Shadow of the Erdtree, farklı sonlara sahip olacak.

Miyazaki, geçtiğimiz haftalarda bir soru cevap etkinliği düzenlemişti. Bu etkinlik sırasında, DLC'de farklı sonlar olup olmayacağına da değinildi. Miyazaki'nin açıklamalarına göre, Shadow of the Erdtree farklı sonlara ve doğal olarak farklı seçimlere sahip olacak.

Bu genişleme paketi, Elden Ring için ilk ve son ek içerik olacak.

Bu genişleme paketi, Elden Ring için ilk ve son ek içerik olacak.

Bu soru cevap seansında, Elden Ring'in geleceğine dair de bazı sorular soruldu. Bu sorulardan birisi de daha fazla DLC gelip gelmeyeceğiydi. Miyazaki, Shadow of the Erdtree'nin Elden Ring için ilk ve son genişleme paketi olacağını söyledi.

Elden Ring Shadow of the Erdtree, önümüzdeki ay piyasaya sürülecek.

Elden Ring Shadow of the Erdtree, önümüzdeki ay piyasaya sürülecek.

Elden Ring'in ilk ve son genişleme paketi olacak Shadow of the Erdtree, 21 Haziran tarihinde piyasaya sürülecek. Genişleme paketini deneyimlemek için ana oyuna sahip olmanız gerekiyor. Shadow of the Erdtree, şu anda ön sipariş edilebilir durumda.

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