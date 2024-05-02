Görüş Bildir
Haberler
Gaming
Miyazaki Açıkladı: Elden Ring DLC'si Shadow of Ertree Farklı Sonlara Sahip Olacak!

Miyazaki Açıkladı: Elden Ring DLC'si Shadow of Ertree Farklı Sonlara Sahip Olacak!

Sezer Yıldırım
Sezer Yıldırım - Onedio Üyesi
02.05.2024 - 16:16

Haziran ayında oyuncularla buluşacak olan Shadow of Erdtree'den yeni detaylar geldi.

İçeriğin Devamı Aşağıda

Shadow of Erdtree, seçimleri bünyesinde barındıracak.

Shadow of Erdtree, seçimleri bünyesinde barındıracak.
twitter.com

Miyazaki'den gelen açıklamalara göre, bu genişleme paketinde farklı seçimler bulunacak. Farklı seçimler de doğal olarak farklı sonlar olacağı anlamına geliyor.

Oyunun evrenine dair birçok soruyu cevaplandıracak.

Oyunun evrenine dair birçok soruyu cevaplandıracak.

Shadow of Erdtree, Elden Ring lore'undaki boşlukları doldurmayı amaçlıyor. Ana oyunda soru işareti olarak kalan kısımlar, bu DLC ile birlikte açıklığa kavuşacak.

Elden Ring için ilk ve son genişleme paketi olacak.

Elden Ring için ilk ve son genişleme paketi olacak.

Miyazaki'nin soru cevap kısmında değindiği konulardan biri de daha fazla genişleme paketi olup olmayacağıydı. Miyazaki, bu genişleme paketinin Elden Ring için ilk ve son olduğunu dile getirdi.

İleride daha fazla Elden Ring görebiliriz.

İleride daha fazla Elden Ring görebiliriz.

Miyazaki, oyunculara açık kapı bırakmayı da ihmal etmedi. Tecrübeli yönetmen, ileriki dönemlerde daha fazla Elden Ring görebileceğimize işaret eden cümleler kurdu. Yine de çok heyecanlanmamak lazım, Miyazaki aynı cümleleri Dark Souls 3 için de söylemişti.

İlginizi Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın