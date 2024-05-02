Miyazaki Açıkladı: Elden Ring DLC'si Shadow of Ertree Farklı Sonlara Sahip Olacak!
Miyazaki Açıkladı: Elden Ring DLC'si Shadow of Ertree Farklı Sonlara Sahip Olacak!
Haziran ayında oyuncularla buluşacak olan Shadow of Erdtree'den yeni detaylar geldi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Shadow of Erdtree, seçimleri bünyesinde barındıracak.
Oyunun evrenine dair birçok soruyu cevaplandıracak.
Elden Ring için ilk ve son genişleme paketi olacak.
İleride daha fazla Elden Ring görebiliriz.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Yorum Yazın