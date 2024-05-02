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Assassin’s Creed Mirage Apple Cihazlara Geliyor: Ücretsiz Deneyebilirsiniz

Assassin’s Creed Mirage Apple Cihazlara Geliyor: Ücretsiz Deneyebilirsiniz

Atakan Gümrükçüoğlu
Atakan Gümrükçüoğlu - Onedio Üyesi
02.05.2024 - 11:22

2023'ün Ekim ayında piyasaya sürülen ve serinin şimdilik son oyunu konumundaki Assassin’s Creed Mirage, Apple cihazlara çıkmaya hazırlanıyor.

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Assassin’s Creed Mirage şimdilik serinin son oyunu konumunda.

Assassin’s Creed Mirage şimdilik serinin son oyunu konumunda.

2023 yılında çıkan Assassin’s Creed Mirage, seriyi eski oyunlara benzer bir noktaya taşımış ve oyuncuların büyük beğenisini toplamayı başarmıştı. Ekim ayından beridir satışta olan Mirage, oldukça güzel yorumlar almaya da devam ediyor.

Önümüzdeki dönemlerde Apple cihazlara geliyor.

Önümüzdeki dönemlerde Apple cihazlara geliyor.

Ubisoft'un önümüzdeki dönemlerde Assassin's Creed Mirage'ı Apple cihazlara getireceğini öğrenmiş olduk. Sadece son nesil Apple cihazlara gelebilecek olan oyun, aynı zamanda 90 dakikalık bir Demo sürümüne sahip olacak.

6 Haziran tarihinde çıkacak.

6 Haziran tarihinde çıkacak.

iPhone 15 Pro ve iPhone 15 Pro Max cihazlarda oynanabilecek olan Assassin's Creed Mirage, aynı zamanda M1 çipine veya daha üst seviye bir çipe sahip olan iPad cihazlarında da oynanabilir olacak.

Fiyatı ise her platformda olduğu gibi aynı olacak.

Fiyatı ise her platformda olduğu gibi aynı olacak.

Mobil cihazlarda nasıl bir performans göstereceği merak konusu iken, oyunun çıkış fiyatının da 49 dolar olacağı gösteriliyor. Yani diğer platformlardakiyle aynı fiyattan satışa sunulacak.

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