Assassin’s Creed Mirage Apple Cihazlara Geliyor: Ücretsiz Deneyebilirsiniz
Assassin’s Creed Mirage Apple Cihazlara Geliyor: Ücretsiz Deneyebilirsiniz
2023'ün Ekim ayında piyasaya sürülen ve serinin şimdilik son oyunu konumundaki Assassin’s Creed Mirage, Apple cihazlara çıkmaya hazırlanıyor.
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Assassin’s Creed Mirage şimdilik serinin son oyunu konumunda.
Önümüzdeki dönemlerde Apple cihazlara geliyor.
6 Haziran tarihinde çıkacak.
Fiyatı ise her platformda olduğu gibi aynı olacak.
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