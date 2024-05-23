Steam Değeri 600 TL'yi Aşan Popüler Oyun Epic Games Store'da Ücretsiz

Zira oyunumuz bir hafta boyunca kullanıcılara ücretsiz olarak sunulacak. 23 Mayıs Perşembe saat 18:00 itibariyle bedava olan Farming Simulator 22 30 Mayıs tarihine kadar bedava kalacak. Ardından ise yerini bir başka oyuna bırakacak. Oyunu bu bir haftalık süre içerisinde kütüphanenize eklerseniz kalıcı olarak sizin olacağını da hatırlatalım.