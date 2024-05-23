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Steam Değeri 600 TL'yi Aşan Popüler Oyun Epic Games Store'da Ücretsiz

Steam Değeri 600 TL'yi Aşan Popüler Oyun Epic Games Store'da Ücretsiz

Beril Özge Danacı
Beril Özge Danacı - Onedio Editörü
23.05.2024 - 18:00

Epic Games Store'un merakla beklediğimiz sürpriz bedava oyunu ortaya çıktı. Bu hafta Steam değeri 600 TL'yi aşan sevilen çiftçilik simülasyonu Epic Games Store kullanıcıları için ücretsiz!

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Epic Games Store'da bu haftanın gizemli bedavası Steam fiyatı 600 TL'yi aşan Farming Simulator 22 oldu!

Epic Games Store'da bu haftanın gizemli bedavası Steam fiyatı 600 TL'yi aşan Farming Simulator 22 oldu!

İstifayı basıp tarımla uğraşma hayalleri kuran tüm beyaz yakalılara ve de oyunculara müjde! Türünün en sevilen oyunlarından olan Farming Simulator 22 geniş tarım aracı ve ürün seçenekleri, gerçekçi yapısı ve en önemlisi de rahatlatıcı yönüyle imdadımıza yetişiyor.

Aslına bakılırsa sızıntıları takip eden oyuncular bu haftanın gizemli bedava oyununun Farming Simulator 22 olacağından haberdarlardı.

Farming Simulator 22'yi hesabınıza ücretsiz bir biçimde eklemek için elinizi çabuk tutun!

Farming Simulator 22'yi hesabınıza ücretsiz bir biçimde eklemek için elinizi çabuk tutun!

Zira oyunumuz bir hafta boyunca kullanıcılara ücretsiz olarak sunulacak. 23 Mayıs Perşembe saat 18:00 itibariyle bedava olan Farming Simulator 22 30 Mayıs tarihine kadar bedava kalacak. Ardından ise yerini bir başka oyuna bırakacak. Oyunu bu bir haftalık süre içerisinde kütüphanenize eklerseniz kalıcı olarak sizin olacağını da hatırlatalım.

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