Oynanış bakımından her ne kadar Call of Duty seviyesine erişemese de, keyifli saatler geçirtecek bir yapıya sahip. Bu yapım için, Call of Duty'nin daha düşük bütçeli versiyonu diyebiliriz. Call of Duty'de bulunan silah kasma, battle pass ve karakter özelleştirme gibi sistemler bu yapımda mevcut.