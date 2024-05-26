İptal Edilen Doom 4'ten Pek Çok Farklı Görüntü Sızdırıldı!
İptal Edilen Doom 4'ten Pek Çok Farklı Görüntü Sızdırıldı!
Seneler önce geliştirildiği söylenen ancak daha sonra iptal edilen Doom 4 oyunundan bazı görüntüler sızdırıldı. Bu görüntüler oyunun henüz ilk aşamasındayken kaydedilmiş.
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Oyun tarihinin en ikonik yapımlarından bir tanesi.
Toplamda 3 video ortaya çıktı.
Peki Doom 4 neden iptal edildi?
Yeni Doom oyunu ise yolda gibi görünüyor.
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