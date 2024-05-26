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İptal Edilen Doom 4'ten Pek Çok Farklı Görüntü Sızdırıldı!

İptal Edilen Doom 4'ten Pek Çok Farklı Görüntü Sızdırıldı!

Atakan Gümrükçüoğlu
Atakan Gümrükçüoğlu - Onedio Üyesi
26.05.2024 - 15:07

Seneler önce geliştirildiği söylenen ancak daha sonra iptal edilen Doom 4 oyunundan bazı görüntüler sızdırıldı. Bu görüntüler oyunun henüz ilk aşamasındayken kaydedilmiş.

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Oyun tarihinin en ikonik yapımlarından bir tanesi.

Oyun tarihinin en ikonik yapımlarından bir tanesi.

Yıllardır bizlerle birlikte olan ve FPS oyunlarının atası olarak görülen Doom için ilginç gelişmeler yaşanıyor. Yeni oyun söylentileri ortada dolaşırken, seneler önce iptal edilen dördüncü oyundan ise bazı görüntüler sızdırıldı.

Toplamda 3 video ortaya çıktı.

Toplamda 3 video ortaya çıktı.
twitter.com

Oyun içi ara sahneyi gösteren bu Doom 4 videosundan sonra bir adet fragman ve bir adet oyun içi karakter animasyonu da ortaya çıktı. Bu görüntüleri paylaşan X hesapları ise daha fazla görüntünün yolda olduğunu belirtiyor.

Peki Doom 4 neden iptal edildi?

Peki Doom 4 neden iptal edildi?
twitter.com

O dönemler yeni Doom 4 oyunu için Call of Duty benzetmesi yapılıyordu. Seriye biraz daha farklı bir bakış açısı çizecekti ve bu sebeple iptal edilmişti. En azından ortaya çıkan açıklamalar bu şekildeydi.

Yeni Doom oyunu ise yolda gibi görünüyor.

Yeni Doom oyunu ise yolda gibi görünüyor.
twitter.com

Ortaya çıkan azı söylemlere göre bu sene yeni bir Doom oyunu duyurulacak. Ayrıca bu Doom oyunu Orta Çağ döneminde geçecek ve serinin en ilgi çekici oyunlarından bir tanesi olacak.

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