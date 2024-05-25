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Neil Druckmann'dan İddiali Sözler: Bir Sonraki Naughty Dog Projesi Oyunlara Bakış Açısını Değiştirebilir!

Neil Druckmann'dan İddiali Sözler: Bir Sonraki Naughty Dog Projesi Oyunlara Bakış Açısını Değiştirebilir!

Sezer Yıldırım
Sezer Yıldırım - Onedio Üyesi
25.05.2024 - 14:01

Naughty Dog'un başındaki isim Neil Druckmann, yaptığı açıklamalar ile gündeme geldi.

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Neil Druckmann, yaptığı röportajda sorulara yanıt verdi.

Neil Druckmann, yaptığı röportajda sorulara yanıt verdi.

Sony'nin kendi sitesinde yayınlanan röportajda, soruların odağı Neil Druckmann oldu. Daha önce Uncharted ve The Last of Us gibi oyunlarda çalışmış olan ünlü yönetmen, stüdyonun geleceğine dair yeni bilgiler verdi.

Geliştirdiği en heyecan verici proje olacak.

Geliştirdiği en heyecan verici proje olacak.

Neil Druckmann'a yöneltilen sorulardan birisi de gelecek projesi ile ilgiliydi. Druckmann bu soruya 'Şimdiye kadar geliştirdiğim en heyecan verici proje olacak.' şeklinde bir cevap verdi.

Bu yapım, ana akım oyunlara olan bakış açısını da değiştirebilir.

Bu yapım, ana akım oyunlara olan bakış açısını da değiştirebilir.

Druckmann'ın açıklamalarında yer alan bir diğer dikkat çekici cümle de buydu. Ünlü yönetmene göre bu yapım, ana akım oyunlara olan bakış açısını değiştirebilecek güçte olacak.

Naughty Dog'un hangi proje üzerinde çalıştığı ise henüz bilinmiyor.

Naughty Dog'un hangi proje üzerinde çalıştığı ise henüz bilinmiyor.

Uzun süredir sessizliğe gömülen Naugthy Dog, yeni oyunları ile ilgili bir bilgi aktarmadı. Bir kesim oyuncu bu projenin tamamen yeni bir IP olduğunu öngörüyor. Bazı oyuncular da bu projenin The Last of Us 3 olduğunu düşünüyor fakat elimizde net bir bilgi bulunmuyor.

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