Neil Druckmann'dan İddiali Sözler: Bir Sonraki Naughty Dog Projesi Oyunlara Bakış Açısını Değiştirebilir!

Uzun süredir sessizliğe gömülen Naugthy Dog, yeni oyunları ile ilgili bir bilgi aktarmadı. Bir kesim oyuncu bu projenin tamamen yeni bir IP olduğunu öngörüyor. Bazı oyuncular da bu projenin The Last of Us 3 olduğunu düşünüyor fakat elimizde net bir bilgi bulunmuyor.