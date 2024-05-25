Neil Druckmann'dan İddiali Sözler: Bir Sonraki Naughty Dog Projesi Oyunlara Bakış Açısını Değiştirebilir!
Neil Druckmann'dan İddiali Sözler: Bir Sonraki Naughty Dog Projesi Oyunlara Bakış Açısını Değiştirebilir!
Naughty Dog'un başındaki isim Neil Druckmann, yaptığı açıklamalar ile gündeme geldi.
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Neil Druckmann, yaptığı röportajda sorulara yanıt verdi.
Geliştirdiği en heyecan verici proje olacak.
Bu yapım, ana akım oyunlara olan bakış açısını da değiştirebilir.
Naughty Dog'un hangi proje üzerinde çalıştığı ise henüz bilinmiyor.
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