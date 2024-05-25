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Mayhem Brawler II: Best of Both Worlds İçin Yeni Bir Fragman Yayınlandı

Mayhem Brawler II: Best of Both Worlds İçin Yeni Bir Fragman Yayınlandı

Atakan Gümrükçüoğlu
Atakan Gümrükçüoğlu - Onedio Üyesi
25.05.2024 - 10:01

Yerli oyun stüdyosu Hero Concept tarafından geliştirilen Mayhem Brawler II: Best of Both Worlds için yeni bir duyuru fragmanı paylaşıldı.

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Serinin ilk oyunu 2021 yılında çıkmıştı.

Serinin ilk oyunu 2021 yılında çıkmıştı.

2021 yılında Mayhem Brawler ismiyle karşımıza çıkan bu 2D Beat 'em up oyunu, oyuncular tarafından oldukça sevilmiş ve güzel yorumlarla karşılaşmıştı. Şimdi ise serinin devam oyunu konumundaki Mayhem Brawler II için duyuru fragmanı paylaşıldı.

Zamanların karışacağı eğlenceli bir oyun geliyor!

Zamanların karışacağı eğlenceli bir oyun geliyor!

Mayhem Brawler II: Best of Both Worlds için yayınlanan duyuru fragmanında bizlere aksiyon dolu sahnelerin yanı sıra 2 farklı zaman diliminde görebileceğimiz içerikler de tanıtılıyor. Dilerseniz fragmanı aşağıdan izleyebilirsiniz.

Mayhem Brawler II: Best of Both Worlds duyuru fragmanı;

2025 yılında çıkması planlanıyor.

2025 yılında çıkması planlanıyor.

Henüz kesin olarak verilmiş bir tarih bulunmasa bile oyunun 2025 yılında çıkması planlanıyor. Eğer isterseniz buradan Steam mağaza sayfasına giderek oyunu istek listenize ekleyebilirsiniz.

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