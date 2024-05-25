Mayhem Brawler II: Best of Both Worlds İçin Yeni Bir Fragman Yayınlandı
Mayhem Brawler II: Best of Both Worlds İçin Yeni Bir Fragman Yayınlandı
Yerli oyun stüdyosu Hero Concept tarafından geliştirilen Mayhem Brawler II: Best of Both Worlds için yeni bir duyuru fragmanı paylaşıldı.
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Serinin ilk oyunu 2021 yılında çıkmıştı.
Zamanların karışacağı eğlenceli bir oyun geliyor!
Mayhem Brawler II: Best of Both Worlds duyuru fragmanı;
2025 yılında çıkması planlanıyor.
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