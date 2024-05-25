Mayhem Brawler II: Best of Both Worlds İçin Yeni Bir Fragman Yayınlandı

2021 yılında Mayhem Brawler ismiyle karşımıza çıkan bu 2D Beat 'em up oyunu, oyuncular tarafından oldukça sevilmiş ve güzel yorumlarla karşılaşmıştı. Şimdi ise serinin devam oyunu konumundaki Mayhem Brawler II için duyuru fragmanı paylaşıldı.