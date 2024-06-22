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Ekranların Sevilen Dizisi Kirli Sepeti'nden Bir Oyuncu Daha Ayrıldı!

Ekranların Sevilen Dizisi Kirli Sepeti'nden Bir Oyuncu Daha Ayrıldı!

dizi Kirli Sepeti Dizisi
Elif Ateş Dereli
Elif Ateş Dereli - Onedio İçerik Editörü
22.06.2024 - 18:34 Son Güncelleme: 22.06.2024 - 18:38

Türk dizileri sezon finali yaparken bu yapımlardan oyuncular bir bir ayrılıyor. Bu vedalardan biri de ekranların sevilen dizisi Kirli Sepeti'nden geldi. Oyuncu Onur Bay sosyal medyadan yaptığı bir paylaşımla diziye veda ettiğini duyurdu. Detaylar içerikte!

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Yaz ayına giriş yaparken Türk televizyonlarında yayınlanan dizilerden peş peşe ayrılık haberleri gelmeye başladı. Bu ayrılık haberlerinden biri de NOW TV'de yayınlanan ve mayıs ayının sonunda 32. bölümüyle sezon finali yapan 'Kirli Sepeti' dizisinden geldi.

Yaz ayına giriş yaparken Türk televizyonlarında yayınlanan dizilerden peş peşe ayrılık haberleri gelmeye başladı. Bu ayrılık haberlerinden biri de NOW TV'de yayınlanan ve mayıs ayının sonunda 32. bölümüyle sezon finali yapan 'Kirli Sepeti' dizisinden geldi.

Sevcan Yaşar ve Serhat Kılıç'ın ayrılık haberlerinin geldiği diziden Bülent karakterini canlandıran Onur Bay da ayrıldı.

Sevcan Yaşar ve Serhat Kılıç'ın ayrılık haberlerinin geldiği diziden Bülent karakterini canlandıran Onur Bay da ayrıldı.

Arka Sokaklar dizisinden de hepimizin tanıdığı Onur Bay, Instagram hesabından paylaştığı hikayede Kirli Sepeti'nden ayrıldığını duyurdu.

Arka Sokaklar dizisinden de hepimizin tanıdığı Onur Bay, Instagram hesabından paylaştığı hikayede Kirli Sepeti'nden ayrıldığını duyurdu.

Bay paylaştığı fotoğrafta "Başta Fatih Aksoy olmak üzere Kirli Sepeti ailesine teşekkür ederim. Başka hikayelerde görüşmek üzere" notunu düştü.

Bay paylaştığı fotoğrafta "Başta Fatih Aksoy olmak üzere Kirli Sepeti ailesine teşekkür ederim. Başka hikayelerde görüşmek üzere" notunu düştü.

Oyuncu kadrosunda Ayça Bingöl, Ceren Moray, Cansu Tosun, Melisa Döngel ve Devrim Yakut gibi başarılı oyuncuların oynadığı dizi, İstanbul'un zengin bir muhitindeki butikte çalışan personellerle işverenleri arasındaki bazen komik bazen de duygusal çatışmaları konu alıyor.

Oyuncu kadrosunda Ayça Bingöl, Ceren Moray, Cansu Tosun, Melisa Döngel ve Devrim Yakut gibi başarılı oyuncuların oynadığı dizi, İstanbul'un zengin bir muhitindeki butikte çalışan personellerle işverenleri arasındaki bazen komik bazen de duygusal çatışmaları konu alıyor.

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