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Müjdemizi İsteriz: Barış Arduç Kod Adı "Patron" Olan Diziyle Ekranlara Dönüyor!

Müjdemizi İsteriz: Barış Arduç Kod Adı "Patron" Olan Diziyle Ekranlara Dönüyor!

Barış Arduç
Merve Ersoy
Merve Ersoy - Onedio İçerik Editörü
19.06.2024 - 00:18

Geçtiğimiz yıl rol aldığı Alparslan Büyük Selçuklu dizisinin ardından TV ekranlarından uzak kalan Barış Arduç, yeni dizisiyle ekranlara dönmeye hazırlanıyor!

Kaynak: https://www.birsenaltuntas.com/dizi/s...
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Hem oyunculuk konusundaki başarısı hem de yakışıklılığıyla büyük bir seyir zevki yaratan Barış Arduç, TV ekranlarında son olarak Alparslan Büyük Selçuklu dizisinde rol almıştı.

Hem oyunculuk konusundaki başarısı hem de yakışıklılığıyla büyük bir seyir zevki yaratan Barış Arduç, TV ekranlarında son olarak Alparslan Büyük Selçuklu dizisinde rol almıştı.

Bir süredir ekranlardan uzak olan ve yeniden kavuşmamız ne zaman diye merak edilen ünlü oyuncuyla ilgili bir gelişme yaşandı.

Bir süredir ekranlardan uzak olan ve yeniden kavuşmamız ne zaman diye merak edilen ünlü oyuncuyla ilgili bir gelişme yaşandı.

Daha önce henüz adı belli olmayan ve şimdilik "Patron" olarak duyurulan diziyle ekrana döneceği duyurulan Arduç'la ilgili gelişmeyi Birsen Altuntaş duyurdu.

Daha önce henüz adı belli olmayan ve şimdilik "Patron" olarak duyurulan diziyle ekrana döneceği duyurulan Arduç'la ilgili gelişmeyi Birsen Altuntaş duyurdu.

Birsen Altuntaş'a verdiği röportajda dizinin eylül ayında NOW TV'de yayınlanacağını duyuran O3 Medya'nın yapımcısı Saner Ayar, senaryonun Aslı Zengin tarafından yazıldığını ve Barış Arduç'un partnerinin henüz belli olmadığını belirtti.

Birsen Altuntaş'a verdiği röportajda dizinin eylül ayında NOW TV'de yayınlanacağını duyuran O3 Medya'nın yapımcısı Saner Ayar, senaryonun Aslı Zengin tarafından yazıldığını ve Barış Arduç'un partnerinin henüz belli olmadığını belirtti.

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