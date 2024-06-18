Sinan Akçıl'ın Aleyna Kalaycıoğlu ile İlgili "Onu Sevgilisinden Ben Ayırdım" Açıklaması Bomba Etkisi Yarattı!
Sinan Akçıl'ın Aleyna Kalaycıoğlu ile İlgili "Onu Sevgilisinden Ben Ayırdım" Açıklaması Bomba Etkisi Yarattı!
Survivor sonrası büyük bir üne kavuşan Aleyna Kalaycıoğlu, Sinan Akçıl'la yaşadığı ilişki sebebiyle eleştirilere maruz kalmıştı. Sinan Akçıl ve eski eşi Burcu Kıratlı'nın ayrılığına sebep olduğuna dair iddialara Akçıl'dan açıklama geldi!
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Survivor sonrası büyük bir üne kavuşan ve dillerden düşmeyen Aleyna Kalaycıoğlu, bir süredir Sinan Akçıl'la yaşadığı aşk sebebiyle de gündeme geliyordu.
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Survivor performansı, güzelliği ve çıkardığı single'ler ile konuşulan Aleyna, Sinan Akçıl ve Burcu Kıratlı evliliğinin bitmesine sebep olmakla suçlanıyordu.
Bu iddialar üzerine Sinan Akçıl, katıldığı bir programda Aleyna Kalaycıoğlu hakkında açıklama yaptı.
Akçıl, Aleyna ile ilgili olarak "Evime sadece bir kez Demet'le birlikte geldiler. Zaten o zaman Survivor'dan bir sevgilisi (Yiğit Poyraz) vardı" dedi. Sunucunun uyarısı üzerine de ondan ayrıldığını ve Cengiz Ünder ile sevgili olduğunu söyledi.
Sinan Akçıl ayrıca, "O iş (Aleyna ve sevgilisi) benim ısrarımla bitti. Biz boşandıktan çok sonra oldu. O da ayrılma konusunda yıprandı, biraz zor ayrıldı. Benle beraberlik yaşamak istiyordu. Orayı bitirdikten sonra biz başladık." dedi.
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