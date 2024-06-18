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Justin Timberlake Alkollü Araç Kullanmaktan Gözaltına Alındı

Justin Timberlake Alkollü Araç Kullanmaktan Gözaltına Alındı

Beyza
Beyza - Onedio İçerik Editörü
18.06.2024 - 17:01

Amerikalı şarkıcı Justin Timberlake alkollü araç kullanırken polise yakalanmasının ardından gözaltına alındı.

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Ünlü şarkıcı Justin Timberlake, Amerika Birleşik Devletleri'nin New York eyaletine bağlı Long Island bölgesinde alkollü araç kullandığı sırada polise yakalandı.

Ünlü şarkıcı Justin Timberlake, Amerika Birleşik Devletleri'nin New York eyaletine bağlı Long Island bölgesinde alkollü araç kullandığı sırada polise yakalandı.

Long Island'ın doğusundaki Sag Harbor'da pazartesi gece saatlerinde gözaltına alındığı söylenen ünlü şarkıcının menajerinden olaya dair herhangi bir açıklama gelmezken Timberlake'in salı günü mahkeme karşısına çıkacağı bildirildi.

Long Island'ın doğusundaki Sag Harbor'da pazartesi gece saatlerinde gözaltına alındığı söylenen ünlü şarkıcının menajerinden olaya dair herhangi bir açıklama gelmezken Timberlake'in salı günü mahkeme karşısına çıkacağı bildirildi.

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