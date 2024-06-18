Justin Timberlake Alkollü Araç Kullanmaktan Gözaltına Alındı
Justin Timberlake Alkollü Araç Kullanmaktan Gözaltına Alındı
Amerikalı şarkıcı Justin Timberlake alkollü araç kullanırken polise yakalanmasının ardından gözaltına alındı.
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Ünlü şarkıcı Justin Timberlake, Amerika Birleşik Devletleri'nin New York eyaletine bağlı Long Island bölgesinde alkollü araç kullandığı sırada polise yakalandı.
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Long Island'ın doğusundaki Sag Harbor'da pazartesi gece saatlerinde gözaltına alındığı söylenen ünlü şarkıcının menajerinden olaya dair herhangi bir açıklama gelmezken Timberlake'in salı günü mahkeme karşısına çıkacağı bildirildi.
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