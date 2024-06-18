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Kızılcık Şerbeti'nin Nilay'ı Feyza Civelek Resim Sanatına Merak Sarınca Sosyal Medyadan Nasibini Aldı!

Kızılcık Şerbeti'nin Nilay'ı Feyza Civelek Resim Sanatına Merak Sarınca Sosyal Medyadan Nasibini Aldı!

Kızılcık Şerbeti
Merve Ersoy
Merve Ersoy - Onedio İçerik Editörü
18.06.2024 - 23:45

Kızılcık Şerbeti'nin Nilay'ı Feyza Civelek, dizinin yaz tatiline girmesiyle birlikte resim sanatına merak sardı. Yeteneği konusunda şüpheye düşüren ünlü oyuncu sosyal medyadan nasibini aldı!

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Bir yıllık kaos dozumuzu bir bölümde yaşatmaya ant içen Kızılcık Şerbeti, 7 Haziran'daki efsane sezon finalinin ardından tatile girdi.

Bir yıllık kaos dozumuzu bir bölümde yaşatmaya ant içen Kızılcık Şerbeti, 7 Haziran'daki efsane sezon finalinin ardından tatile girdi.

Dizide ortalık karıştırıcı olarak bilinen Nilay'ı canlandıran ve her fırsatta oyunculuğunu öven Feyza Civelek de bu tatili fırsat bilerek yeni bir sanat dalına merak sardı.

Dizide ortalık karıştırıcı olarak bilinen Nilay'ı canlandıran ve her fırsatta oyunculuğunu öven Feyza Civelek de bu tatili fırsat bilerek yeni bir sanat dalına merak sardı.

Aslında oyunculuğu açısından sık sık eleştirilen ve torpilli olduğuna dair iddiaları savuşturmak zorunda kalan Feyza Civelek, bu kez de çizdiği resimle dillere düştü!

Aslında oyunculuğu açısından sık sık eleştirilen ve torpilli olduğuna dair iddiaları savuşturmak zorunda kalan Feyza Civelek, bu kez de çizdiği resimle dillere düştü!

Çizmeyi hedeflediği resmi de sizler için hemen şöyle bırakalım ve kendisine gelen yorumlara bir göz atalım 😅

Çizmeyi hedeflediği resmi de sizler için hemen şöyle bırakalım ve kendisine gelen yorumlara bir göz atalım 😅

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twitter.com
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