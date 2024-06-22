Müjde Gibi Müjde! Salih Bademci Televizyona Geri mi Dönüyor?
Müjde Gibi Müjde! Salih Bademci Televizyona Geri mi Dönüyor?
Kaynak: https://www.birsenaltuntas.com/dizi/o...
Ekranların en sevilen yüzlerinden Salih Bademci, yeni sezon için eşsiz bir dizi teklifi aldı.
KAYNAK: Birsen Altuntaş
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Son olarak bir dönem dizisi olan Dilek Taşı ile ekranlara gelen Salih Bademci, bu projenin ardından tatile girmişti.
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Yeni projesi merakla beklenen Bademci'nin yeni yayın döneminde ekranda olup olmayacağı merak edilirken Birsen Altuntaş'tan bomba bir haber geldi.
Altuntaş, O3 Medya'nın Show TV için hazırlanan "Kalpazan" dizisi için Salih Bademci'ye teklif götürüldüğünü açıkladı.
Darphane Protokol Görevlisi bir adam olan Adem'in acımasız sistem yüzünden giderek kalpazana dönüşmesini konu alacak olan dizide Adem'e Bademci'nin hayat vermesi bekleniyor.
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